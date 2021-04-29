سبر آراء

هل تعتقد أن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها الحكومة قادرة على تحقيق أهدافها وحمايتنا من وباء كورونا؟

هل تعتقد أن إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها الحكومة قادرة على تحقيق أهدافها وحمايتنا من وباء كورونا؟

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وطنية
يتم تدشينه مساء اليوم .. محول المطار جاهز (صور)
14:14 - 2021/05/20
من المنتظر ان يتم مساء اليوم تدشين محول مطار تونس قرطاج ويدخل الخدمة لتخفيف الضغط على مستعملي الطريق
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جرائم و قضايا
اختطاف ابنة الصحفي منجي الخضراوي
14:08 - 2021/05/20
اعلن الصحفي والزميل السابق بجريدة الشروق منجي الخضراوي قبل قليل على صفحته في الفايسبوك ان ابنته تعرضت الى عملية اختطاف من قبل  تاكسي
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وطنية
أعوان المالية: "اضرابنا متواصل دستوري او غير دستوري اموركم" (فيديو)
13:32 - 2021/05/20
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وطنية
وزير الصحة يعلن عن تعميم تسجيل المواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا بالصيدليات الخاصة
13:27 - 2021/05/20
أعلن وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الخميس، عن تعميم عملية تسجيل المواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا بالصيدليات الخاصة، وذلك في مداخلته خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بقصر باردو للحوار مع أعضاء من الحكومة.    
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عالمية
صواريخ ألقاها الاحتلال على منازل المواطنين في غزة ولم تنفجر
13:22 - 2021/05/20
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جهاتنا
تسليم معدات طبية لدعم مستشفى غار الدماء ووادي مليز‎
13:10 - 2021/05/20
في إطار برنامج صحتي عزيزة وبدعم من الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الصحة تلقى المستشفى المحلي بغار الدماء ومركز الرعاية الصحية الاساسية بوادي مليز تجهيزات طبية لدعم البنية التحتية بهذه المرافق الصحية.
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رياضة
شاهد.. قميص ليفربول الجديد وهل من إشارة لمستقبل محمد صلاح مع "الريدز"؟
12:58 - 2021/05/20
كشف نادي ليفربول الإنقليزي عن قميص الفريق الرسمي للموسم المقبل 2021-2022، اليوم الخميس. وتضمنت حملة الترويج للقميص الجديد عددا من اللاعبين من بينهم النجم المصري محمد صلاح، وساديو ماني، وفان ديك، وآندي روبرتسون.
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جهاتنا
القطار- قفصة: شغور في خطة المعتمد.. وتعطل لمصالح المواطنين
12:52 - 2021/05/20
تعيش مدينة القطار من ولاية قفصة حالة من الشلل الجزئي في التسيير منذ ما يقارب الثلاثة أشهر على خلفية حالة الشغور بالمعتمدية بعد التحاق المعتمد السابق بخطة وظيفية أخرى.
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جهاتنا
سوسة تنتفض نصرة لفلسطين (فيديو)
12:37 - 2021/05/20
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سياسة
الباحث في القانون الدستوري رابح الخرايفي: النهضة ستبتز قيس سعيد بتجريم التطبيع!
12:28 - 2021/05/20
اعتبر الباحث في القانون الدستوري وعضو المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي أن حركة النهضة ستوافق على مشروع قانون تجريم التطبيع الذي سبق ان رفضته في فترة كتابة الدستور وذلك لمجاراة المزاج الشعبي ولإحراج الرئيس قيس سعيد فإذا رفض ختم القانون فسيخسر ش