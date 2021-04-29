من المنتظر ان يتم مساء اليوم تدشين محول مطار تونس قرطاج ويدخل الخدمة لتخفيف الضغط على مستعملي الطريق
14:14 - 2021/05/20
14:08 - 2021/05/20
اعلن الصحفي والزميل السابق بجريدة الشروق منجي الخضراوي قبل قليل على صفحته في الفايسبوك ان ابنته تعرضت الى عملية اختطاف من قبل تاكسي
13:32 - 2021/05/20
13:27 - 2021/05/20
أعلن وزير الصحة فوزي مهدي، اليوم الخميس، عن تعميم عملية تسجيل المواطنين في الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا بالصيدليات الخاصة، وذلك في مداخلته خلال جلسة عامة عقدها مجلس نواب الشعب بقصر باردو للحوار مع أعضاء من الحكومة.
13:22 - 2021/05/20
13:10 - 2021/05/20
في إطار برنامج صحتي عزيزة وبدعم من الاتحاد الأوروبي بشراكة مع وزارة الصحة تلقى المستشفى المحلي بغار الدماء ومركز الرعاية الصحية الاساسية بوادي مليز تجهيزات طبية لدعم البنية التحتية بهذه المرافق الصحية.
12:58 - 2021/05/20
كشف نادي ليفربول الإنقليزي عن قميص الفريق الرسمي للموسم المقبل 2021-2022، اليوم الخميس. وتضمنت حملة الترويج للقميص الجديد عددا من اللاعبين من بينهم النجم المصري محمد صلاح، وساديو ماني، وفان ديك، وآندي روبرتسون.
12:52 - 2021/05/20
تعيش مدينة القطار من ولاية قفصة حالة من الشلل الجزئي في التسيير منذ ما يقارب الثلاثة أشهر على خلفية حالة الشغور بالمعتمدية بعد التحاق المعتمد السابق بخطة وظيفية أخرى.
12:37 - 2021/05/20
12:28 - 2021/05/20
اعتبر الباحث في القانون الدستوري وعضو المجلس الوطني التأسيسي رابح الخرايفي أن حركة النهضة ستوافق على مشروع قانون تجريم التطبيع الذي سبق ان رفضته في فترة كتابة الدستور وذلك لمجاراة المزاج الشعبي ولإحراج الرئيس قيس سعيد فإذا رفض ختم القانون فسيخسر ش