12:58 - 2021/05/20

كشف نادي ليفربول الإنقليزي عن قميص الفريق الرسمي للموسم المقبل 2021-2022، اليوم الخميس. وتضمنت حملة الترويج للقميص الجديد عددا من اللاعبين من بينهم النجم المصري محمد صلاح، وساديو ماني، وفان ديك، وآندي روبرتسون.