“مضوي” يتجه للدوري السعودي من بوابة هذا النادي !

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

دخل نادي أحد السعودي في مفاوضات متقدمة مع المدرب الجزائري خير الدين مضوي، بعد إقالته من العارضة الفنية للنجم الساحلي التونسي.

وحسب مصادر إعلامية سعودية فإن إبن مدينة سطيف تفصله روتوشات بسيطة قبل تدريب زملاء الجزائري نصر الدين خوالد.

يذكر أن فريق أحد ضمن البقاء فى دوري الأضواء بعدما تغلب على نادى الطائي فى مجموع مباراتي الذهاب والعودة.