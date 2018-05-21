تصفيات البطولة العربية للاندية (المجموعة 1): الفوز الاول للنادي الافريقي

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20 ماي 2018
فاز النادي الافريقي على الوئام الموريتاني بنتيجة 2-1 في المباراة التي دارت مساء اليوم الاحد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة الى الدور الاول للبطولة العربية لكرة القدم (المجموعة الاولى). وسجل هدفي النادي الافريقي كل من ياسين الشماخي (د53) وبلال الخفيفي (د63) واحرز هدف الوئام محمد مبارك (د62). وهو الفوز الاول لممثل كرة القدم التونسية في هذه المسابقة العربية بعد تعادله مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء الجولة الافتتاحية. وسيختتم زملاء صابر خليفة مشاركتهم في هذه التصفيات بمواجهة النجمة اللبناني يوم الاربعاء القادم.
وفي مباراة اخرى ضمن نفس المجموعة فاز النجمة اللبناني في وقت سابق على الفيصلي الاردني 2-1. وسجل هدفي النجمة نادر مطر (د53) وعلي الحاج (د90 ز1) فيما جاء هدف الفيصلي بواسطة لويس غوستافو (د50) ويتأهل متصدر هذه المجموعة في ختام التصفيات الى الدور الاول للبطولة لملاقاة فريق الاهلي المصري.
الأحد 20 ماي 2018
الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني 1-2
الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي 1-2
الخميس 17 ماي 2018
النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2
النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0
الأربعاء 23 ماي 2018
النجمة اللبناني - النادي الأفريقي
الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني
الترتيب
1/ النجمة اللبناني 6
2/ النادي الافريقي 4
-/ الفيصلي السعودي 1
4/ الوئام الموريتاني 0
فاز النادي الافريقي على الوئام الموريتاني بنتيجة 2-1 في المباراة التي دارت مساء اليوم الاحد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة الى الدور الاول للبطولة العربية لكرة القدم (المجموعة الاولى). وسجل هدفي النادي الافريقي كل من ياسين الشماخي (د53) وبلال الخفيفي (د63) واحرز هدف الوئام محمد مبارك (د62). وهو الفوز الاول لممثل كرة القدم التونسية في هذه المسابقة العربية بعد تعادله مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء الجولة الافتتاحية. وسيختتم زملاء صابر خليفة مشاركتهم في هذه التصفيات بمواجهة النجمة اللبناني يوم الاربعاء القادم.
وفي مباراة اخرى ضمن نفس المجموعة فاز النجمة اللبناني في وقت سابق على الفيصلي الاردني 2-1. وسجل هدفي النجمة نادر مطر (د53) وعلي الحاج (د90 ز1) فيما جاء هدف الفيصلي بواسطة لويس غوستافو (د50) ويتأهل متصدر هذه المجموعة في ختام التصفيات الى الدور الاول للبطولة لملاقاة فريق الاهلي المصري.
الأحد 20 ماي 2018
الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني 1-2
الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي 1-2
الخميس 17 ماي 2018
النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2
النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0
الأربعاء 23 ماي 2018
النجمة اللبناني - النادي الأفريقي
الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني
الترتيب
1/ النجمة اللبناني 6
2/ النادي الافريقي 4
-/ الفيصلي السعودي 1
4/ الوئام الموريتاني 0
-
00:47برشلونة يودع انيستا بفوز على ريال سوسيداد
21 ماي 2018
-
00:25“مضوي” يتجه للدوري السعودي من بوابة هذا النادي !
21 ماي 2018
-
00:16تصفيات البطولة العربية للاندية (المجموعة 1): الفوز الاول للنادي الافريقي
21 ماي 2018
-
23:56بالفيديو.. حريق ضخم على الحدود بين السعودية والإمارات
20 ماي 2018
-
23:47ولي العهد ينهي أزمة ديون الأندية السعودية
20 ماي 2018
-
23:44بن قردان: جماهير الاتحاد تطالب جامعة الكرة بتطيق القانون
20 ماي 2018
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018