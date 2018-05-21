تصفيات البطولة العربية للاندية (المجموعة 1): الفوز الاول للنادي الافريقي

فاز النادي الافريقي على الوئام الموريتاني بنتيجة 2-1 في المباراة التي دارت مساء اليوم الاحد على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية لحساب الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة الى الدور الاول للبطولة العربية لكرة القدم (المجموعة الاولى). وسجل هدفي النادي الافريقي كل من ياسين الشماخي (د53) وبلال الخفيفي (د63) واحرز هدف الوئام محمد مبارك (د62). وهو الفوز الاول لممثل كرة القدم التونسية في هذه المسابقة العربية بعد تعادله مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء الجولة الافتتاحية. وسيختتم زملاء صابر خليفة مشاركتهم في هذه التصفيات بمواجهة النجمة اللبناني يوم الاربعاء القادم.

وفي مباراة اخرى ضمن نفس المجموعة فاز النجمة اللبناني في وقت سابق على الفيصلي الاردني 2-1. وسجل هدفي النجمة نادر مطر (د53) وعلي الحاج (د90 ز1) فيما جاء هدف الفيصلي بواسطة لويس غوستافو (د50) ويتأهل متصدر هذه المجموعة في ختام التصفيات الى الدور الاول للبطولة لملاقاة فريق الاهلي المصري.

الأحد 20 ماي 2018

الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني 1-2

الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي 1-2

الخميس 17 ماي 2018

النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2

النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0

الأربعاء 23 ماي 2018

النجمة اللبناني - النادي الأفريقي

الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني

الترتيب

1/ النجمة اللبناني 6

2/ النادي الافريقي 4

-/ الفيصلي السعودي 1

4/ الوئام الموريتاني 0