حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق

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أسفرت 2030 زيارة مراقبة أدتها فرق المراقبة المشتركة بولاية المهدية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن توجيه 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق، وفق تصريح لسمير الأحول كاهية مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة.
وبين لحول أن قراري الغلق صدرا في شأن محل لبيع المواد الغذائية لم يحترم مواصفات الحفظ وآخر مخصص للأكلة الخفيفة ارتكب نفس الإخلالات.
وأضاف المتحدث أن فريق المراقبة زار كل المحلات التي تبيع المواد الأكثر إقبالا من قبل المستهلكين ورفع 68 عينة للتحليل والاختبار.
وشمل الحجز، وفق سمير الأحول، مواد أخرى على غرار 121 لترا من العصير وألعاب أطفال غير صحية وعجينا غذائيا ومادتي السكر والشاي.
وبين المسؤول أنه سيتم تطبيق خطة جديدة للمراقبة، انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر رمضان، تتمثل في تغطية 3 معتمديات بأريافها في كل أسبوع وذلك بفريق يشمل الصحة والتجارة والحرس البلدي.
وحجز أعوان المراقبة، خلال هذه الزيارات، أكثر من 34 كلغ من المرطبات و12 كلغ من الخضر والغلال إلى جانب ما يزيد عن ألف لتر من الحليب و3000 علبة ياغورت و44 كلغ من الجبن.
أسفرت 2030 زيارة مراقبة أدتها فرق المراقبة المشتركة بولاية المهدية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن توجيه 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق، وفق تصريح لسمير الأحول كاهية مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة.
وبين لحول أن قراري الغلق صدرا في شأن محل لبيع المواد الغذائية لم يحترم مواصفات الحفظ وآخر مخصص للأكلة الخفيفة ارتكب نفس الإخلالات.
وأضاف المتحدث أن فريق المراقبة زار كل المحلات التي تبيع المواد الأكثر إقبالا من قبل المستهلكين ورفع 68 عينة للتحليل والاختبار.
وشمل الحجز، وفق سمير الأحول، مواد أخرى على غرار 121 لترا من العصير وألعاب أطفال غير صحية وعجينا غذائيا ومادتي السكر والشاي.
وبين المسؤول أنه سيتم تطبيق خطة جديدة للمراقبة، انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر رمضان، تتمثل في تغطية 3 معتمديات بأريافها في كل أسبوع وذلك بفريق يشمل الصحة والتجارة والحرس البلدي.
وحجز أعوان المراقبة، خلال هذه الزيارات، أكثر من 34 كلغ من المرطبات و12 كلغ من الخضر والغلال إلى جانب ما يزيد عن ألف لتر من الحليب و3000 علبة ياغورت و44 كلغ من الجبن.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018