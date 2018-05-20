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يوم الأحد 20 ماي 2018
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حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
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الأولى
حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018 | 22:28

أسفرت 2030 زيارة مراقبة أدتها فرق المراقبة المشتركة بولاية المهدية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن توجيه 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق، وفق تصريح لسمير الأحول كاهية مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة.

وبين لحول أن قراري الغلق صدرا في شأن محل لبيع المواد الغذائية لم يحترم مواصفات الحفظ وآخر مخصص للأكلة الخفيفة ارتكب نفس الإخلالات.

وأضاف المتحدث أن فريق المراقبة زار كل المحلات التي تبيع المواد الأكثر إقبالا من قبل المستهلكين ورفع 68 عينة للتحليل والاختبار.

وشمل الحجز، وفق سمير الأحول، مواد أخرى على غرار 121 لترا من العصير وألعاب أطفال غير صحية وعجينا غذائيا ومادتي السكر والشاي.

وبين المسؤول أنه سيتم تطبيق خطة جديدة للمراقبة، انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر رمضان، تتمثل في تغطية 3 معتمديات بأريافها في كل أسبوع وذلك بفريق يشمل الصحة والتجارة والحرس البلدي.

وحجز أعوان المراقبة، خلال هذه الزيارات، أكثر من 34 كلغ من المرطبات و12 كلغ من الخضر والغلال إلى جانب ما يزيد عن ألف لتر من الحليب و3000 علبة ياغورت و44 كلغ من الجبن.

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الأولى
حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018 | 22:28

أسفرت 2030 زيارة مراقبة أدتها فرق المراقبة المشتركة بولاية المهدية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن توجيه 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق، وفق تصريح لسمير الأحول كاهية مدير الصحة البيئية بالإدارة الجهوية للصحة.

وبين لحول أن قراري الغلق صدرا في شأن محل لبيع المواد الغذائية لم يحترم مواصفات الحفظ وآخر مخصص للأكلة الخفيفة ارتكب نفس الإخلالات.

وأضاف المتحدث أن فريق المراقبة زار كل المحلات التي تبيع المواد الأكثر إقبالا من قبل المستهلكين ورفع 68 عينة للتحليل والاختبار.

وشمل الحجز، وفق سمير الأحول، مواد أخرى على غرار 121 لترا من العصير وألعاب أطفال غير صحية وعجينا غذائيا ومادتي السكر والشاي.

وبين المسؤول أنه سيتم تطبيق خطة جديدة للمراقبة، انطلاقا من الأسبوع الثاني من شهر رمضان، تتمثل في تغطية 3 معتمديات بأريافها في كل أسبوع وذلك بفريق يشمل الصحة والتجارة والحرس البلدي.

وحجز أعوان المراقبة، خلال هذه الزيارات، أكثر من 34 كلغ من المرطبات و12 كلغ من الخضر والغلال إلى جانب ما يزيد عن ألف لتر من الحليب و3000 علبة ياغورت و44 كلغ من الجبن.

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