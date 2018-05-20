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خالد الحدّادسياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...المزيد >>
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وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما المركز مع متوسط ميدان اولمبيك مرسيليا لويز غوستافو حيث تحصل اللاعبان على معدل 5،82 .
وقد تفوق الخزري على عديد اللاعبين البارزين أمثال كيليان مباباي و انخيل دي ماريا و ديميتري بايات في القائمة التي ضمت 20 لاعبا.
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وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018 السّاعة 22:22
اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما...المزيد >>
وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما المركز مع متوسط ميدان اولمبيك مرسيليا لويز غوستافو حيث تحصل اللاعبان على معدل 5،82 .
وقد تفوق الخزري على عديد اللاعبين البارزين أمثال كيليان مباباي و انخيل دي ماريا و ديميتري بايات في القائمة التي ضمت 20 لاعبا.
راديو موزاييك
الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018 السّاعة 23:29
فتحت مصالح الحرس البحري ببنزرت تحقيقا معمقا بشان حادثة غرق جارة شباك كان على متنها 11 بحارا بعد ان عمدت باخرة...المزيد >>
فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018 السّاعة 22:49
عادت المطربة اللبنانية، فيروز، للغناء للقدس مجددا، وسط الاشتباكات الواقعة هناك بين الفلسطينيين مع الجيش...المزيد >>
حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018 السّاعة 22:28
أسفرت 2030 زيارة مراقبة أدتها فرق المراقبة المشتركة بولاية المهدية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، عن توجيه...المزيد >>
وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018 السّاعة 22:22
اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما...المزيد >>
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
خالد الحدّادسياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة