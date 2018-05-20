وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

اختارت مجلة فرونس فوتبول الدولي التونسي وهبي الخزري سابع أحسن لاعب في البطولة الفرنسية لموسم 2017/2018 متقاسما المركز مع متوسط ميدان اولمبيك مرسيليا لويز غوستافو حيث تحصل اللاعبان على معدل 5،82 .

وقد تفوق الخزري على عديد اللاعبين البارزين أمثال كيليان مباباي و انخيل دي ماريا و ديميتري بايات في القائمة التي ضمت 20 لاعبا.

راديو موزاييك