باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار

ألمح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي اليوم الأحد إلى أنه لن يقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل ما دامت هذه رغبته مؤكدا أن نادي العاصمة فوق الجميع في إشارة إلى احتمال السماح برحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة ليكيب "لا شيء ولا أحد أكبر من النادي الباريسي سواء كان المدرب أو اللاعبين". وأضاف أن "النادي سيكون دائماً هو رقم واحد إنه أكبر من الجميع إذا لم يقبل شخص ما بذلك وليس سعيدا فعليه أن يغادر يجب على كل شخص أن يبذل قصارى جهده من أجل "بي إس جي" منذ أن تولينا الإدارة حصل النادي على 19 لقبا وهذا أمر هائل".

يذكر أن نيمار كان قد انتقل لصفوف نادى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي قادما من نادى برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 ملايين يورو. وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن رغبة نيمار في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية ووجود رغبة من جانب نادى ريال مدريد لضمه لصفوفه في الانتقالات الصيفية.