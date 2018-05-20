باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار

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ألمح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي اليوم الأحد إلى أنه لن يقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل ما دامت هذه رغبته مؤكدا أن نادي العاصمة فوق الجميع في إشارة إلى احتمال السماح برحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة ليكيب "لا شيء ولا أحد أكبر من النادي الباريسي سواء كان المدرب أو اللاعبين". وأضاف أن "النادي سيكون دائماً هو رقم واحد إنه أكبر من الجميع إذا لم يقبل شخص ما بذلك وليس سعيدا فعليه أن يغادر يجب على كل شخص أن يبذل قصارى جهده من أجل "بي إس جي" منذ أن تولينا الإدارة حصل النادي على 19 لقبا وهذا أمر هائل".
يذكر أن نيمار كان قد انتقل لصفوف نادى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي قادما من نادى برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 ملايين يورو. وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن رغبة نيمار في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية ووجود رغبة من جانب نادى ريال مدريد لضمه لصفوفه في الانتقالات الصيفية.
ألمح رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي ناصر الخليفي اليوم الأحد إلى أنه لن يقف في طريق أي لاعب يريد الرحيل ما دامت هذه رغبته مؤكدا أن نادي العاصمة فوق الجميع في إشارة إلى احتمال السماح برحيل النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.
وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة ليكيب "لا شيء ولا أحد أكبر من النادي الباريسي سواء كان المدرب أو اللاعبين". وأضاف أن "النادي سيكون دائماً هو رقم واحد إنه أكبر من الجميع إذا لم يقبل شخص ما بذلك وليس سعيدا فعليه أن يغادر يجب على كل شخص أن يبذل قصارى جهده من أجل "بي إس جي" منذ أن تولينا الإدارة حصل النادي على 19 لقبا وهذا أمر هائل".
يذكر أن نيمار كان قد انتقل لصفوف نادى باريس سان جيرمان صيف العام الماضي قادما من نادى برشلونة الإسباني في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 ملايين يورو. وترددت في الآونة الأخيرة أنباء عن رغبة نيمار في الرحيل عن نادي العاصمة الفرنسية ووجود رغبة من جانب نادى ريال مدريد لضمه لصفوفه في الانتقالات الصيفية.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018