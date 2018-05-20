توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان

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قال المدير الفني الجديد لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، توماس توخيل، إنه لا يخشى من أسماء النجوم المتواجدة بالفريق، وذلك خلال تقديمه الرسمي.

وسيكون توشيل خليفة الإسباني أوناي إيمري، الذي قاد باريس سان جيرمان للقب الدوري الفرنسي هذا العام، مستعيداً اللقب من موناكو.

ومع ذلك، فإن باريس سان جيرمان، لديه طموح كبير بالفوز بدوري أبطال أوروبا، وستكون مهمة توشيل أن يقود الفريق الممتلئ بالنجوم مثل المهاجم البرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي، للمستوى التالي.

وقال توشيل: "لست خائفاً من كل هؤلاء النجوم، لدينا أهداف كبيرة، ولكن من المبكر الحديث عن الانتصارات والألقاب".

وقال توشيل إنه اجتمع بالفعل مع نيمار، وكان اجتماعاً جيداً.

وأضاف: "إنه فنان، لاعب استثنائي، وأحد أفضل اللاعبين في العالم. تحدثنا عن طرق اللعب وكرة القدم، ورأيت ابتسامة على وجهه".