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قررت وزارة الإعلام الكويتية فصل المذيعة في قناة "الكويت الأولى باسمة الشمار، بسبب "مغازلتها لزميلها على الهواء، خلال تغطية انتخابات المجلس البلدي، قبل عدة أيام.
وبحسب نفس المصدر فإن إيقاف المذيعة جاء بعد شكوى تقدم بها عضو البرلمان الكويتي هايف المطيري لوزير الإعلام.
وكانت المذيعة مازحت زميلها المراسل بينما كان يقوم بتعديل "عقاله"على رأسه، قائلة: "لا تعدل الشماغ يا نواف انت مزيون".
يذكر أن الشمار نشرت فيديو لها على سناب شات تؤكد فيه على قرار إيقافها عن العمل.
الڤيديو الذي أثار الجدل في اليوم الانتخابي..مذيعة تلفزيون الكويت تلاطف زميلها على الهواء وتثير اعتراضاً نيابياً من النائب #محمد_هايف الذي طالب وزير الإعلام بمحاسبتها .. فهل تجاوزت الحدود؟#محمد_الجبري#محمد_هايف pic.twitter.com/5lDVPwUTBt— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) 13 mai 2018
قررت وزارة الإعلام الكويتية فصل المذيعة في قناة "الكويت الأولى باسمة الشمار، بسبب "مغازلتها لزميلها على الهواء، خلال تغطية انتخابات المجلس البلدي، قبل عدة أيام.
وبحسب نفس المصدر فإن إيقاف المذيعة جاء بعد شكوى تقدم بها عضو البرلمان الكويتي هايف المطيري لوزير الإعلام.
وكانت المذيعة مازحت زميلها المراسل بينما كان يقوم بتعديل "عقاله"على رأسه، قائلة: "لا تعدل الشماغ يا نواف انت مزيون".
يذكر أن الشمار نشرت فيديو لها على سناب شات تؤكد فيه على قرار إيقافها عن العمل.
الڤيديو الذي أثار الجدل في اليوم الانتخابي..مذيعة تلفزيون الكويت تلاطف زميلها على الهواء وتثير اعتراضاً نيابياً من النائب #محمد_هايف الذي طالب وزير الإعلام بمحاسبتها .. فهل تجاوزت الحدود؟#محمد_الجبري#محمد_هايف pic.twitter.com/5lDVPwUTBt— جريدة الأنباء (@AlAnba_News_KW) 13 mai 2018
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018