الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

قررت وزارة الإعلام الكويتية فصل المذيعة في قناة "الكويت الأولى باسمة الشمار، بسبب "مغازلتها لزميلها على الهواء، خلال تغطية انتخابات المجلس البلدي، قبل عدة أيام.

وبحسب نفس المصدر فإن إيقاف المذيعة جاء بعد شكوى تقدم بها عضو البرلمان الكويتي هايف المطيري لوزير الإعلام.

وكانت المذيعة مازحت زميلها المراسل بينما كان يقوم بتعديل "عقاله"على رأسه، قائلة: "لا تعدل الشماغ يا نواف انت مزيون".

يذكر أن الشمار نشرت فيديو لها على سناب شات تؤكد فيه على قرار إيقافها عن العمل.