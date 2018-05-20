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يوم الأحد 20 ماي 2018
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مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
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الأولى
مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018 | 21:19

قال مدير المستشفى الذي يعالج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حالته الصحية مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية. وكان عباس (82 عاما) دخل المستشفى اليوم الأحد للمرة الثالثة في غضون أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس خضع لعملية بسيطة في الأذن يوم الثلاثاء ودخل المستشفى مجددا ولفترة وجيزة الليلة الماضية. وقال مسؤول فلسطيني إن عباس دخل المستشفى اليوم لارتفاع حرارته.

وقال مدير المستشفى سعد السراحنة "الرئيس محمود عباس دخل المستشفى الاستشاري العربي ..صباح اليوم لإجراء فحوص طبية بعد الجراحة التي أجريت له قبل ثلاثة أيام في أذنه الوسطى. كل الفحوص كانت طبيعية وحالته الصحية مطمئنة".

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الأولى
مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018 | 21:19

قال مدير المستشفى الذي يعالج الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن حالته الصحية مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية. وكان عباس (82 عاما) دخل المستشفى اليوم الأحد للمرة الثالثة في غضون أسبوع.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أن عباس خضع لعملية بسيطة في الأذن يوم الثلاثاء ودخل المستشفى مجددا ولفترة وجيزة الليلة الماضية. وقال مسؤول فلسطيني إن عباس دخل المستشفى اليوم لارتفاع حرارته.

وقال مدير المستشفى سعد السراحنة "الرئيس محمود عباس دخل المستشفى الاستشاري العربي ..صباح اليوم لإجراء فحوص طبية بعد الجراحة التي أجريت له قبل ثلاثة أيام في أذنه الوسطى. كل الفحوص كانت طبيعية وحالته الصحية مطمئنة".

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