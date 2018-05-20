حالة الطقس ليوم الإثنين 21 ماي 2018

طقس مغيم جزئيا فتدريجيا كثيف السحب مع أمطار متفرقة بالشمال والوسط الغربي.

الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا من 30 إلى 40 كلم/س بالجنوب وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 25 كلم/س ببقية الجهات.

البحر متموج بخليج قابس وقليل الاضطراب ببقية السواحل.

الحرارة في ارتفاع طفيف وتتراوح القصوى بين 22 و 27 درجة بالمناطق الساحلية و بين 28 و 33 درجة ببقية الجهات كما تصل إلى 37 درجة بأقصى الجنوب.