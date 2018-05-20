بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي

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أعلنت إمارة مكة المكرمة إصابة سائق رافعة سقطت ذراعها المتحركة داخل المسجد الحرام، فيما شددت على أن الحادث وقع في منطقة مخصصة للعمل وليس للصلاة في الحرم المكي.
وقالت إمارة مكة في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأوضحت الإمارة أن "الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار"، مشيرة إلى أن سائق الآلية جرح "بإصابات طفيفة".
وأثارت تقارير أولية حول هذا الحادث ضجة بين السعوديين كونه أعاد إلى الأذهان واقعة 11 سبتمبر 2015 عندما أسفر سقوط رافعة في الحرم المكي في مشروع توسعة المسجد الحرام عن مقتل حوالي 110 أشخاص وإصابة نحو 238 آخرين، حسب ما أعلنه الدفاع المدني السعودي.
وقد أشارت العديد من المواقع الإخبارية إلى أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار غزيرة. هذه الحادثة تزامنت مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة فضلا عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجمع.
العاصمة المقدسة:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 20 mai 2018
سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة
عمل في #المسجد_الحرام
•جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة
•الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا
لمسار المعتمرين والزوار
•أصيب سائق المعدة باصابات طفيفة#إمارة_مكة pic.twitter.com/UFkeYGki0K
أعلنت إمارة مكة المكرمة إصابة سائق رافعة سقطت ذراعها المتحركة داخل المسجد الحرام، فيما شددت على أن الحادث وقع في منطقة مخصصة للعمل وليس للصلاة في الحرم المكي.
وقالت إمارة مكة في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في المسجد الحرام، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة".
وأوضحت الإمارة أن "الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار"، مشيرة إلى أن سائق الآلية جرح "بإصابات طفيفة".
وأثارت تقارير أولية حول هذا الحادث ضجة بين السعوديين كونه أعاد إلى الأذهان واقعة 11 سبتمبر 2015 عندما أسفر سقوط رافعة في الحرم المكي في مشروع توسعة المسجد الحرام عن مقتل حوالي 110 أشخاص وإصابة نحو 238 آخرين، حسب ما أعلنه الدفاع المدني السعودي.
وقد أشارت العديد من المواقع الإخبارية إلى أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار غزيرة. هذه الحادثة تزامنت مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة فضلا عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجمع.
العاصمة المقدسة:— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) 20 mai 2018
سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة
عمل في #المسجد_الحرام
•جاري اتخاذ الإجراءات اللازمة
•الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا
لمسار المعتمرين والزوار
•أصيب سائق المعدة باصابات طفيفة#إمارة_مكة pic.twitter.com/UFkeYGki0K
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018