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يوم الأحد 20 ماي 2018
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بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
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الأولى
بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018 | 21:04

أعلنت إمارة مكة المكرمة إصابة سائق رافعة سقطت ذراعها المتحركة داخل المسجد الحرام، فيما شددت على أن الحادث وقع في منطقة مخصصة للعمل وليس للصلاة في الحرم المكي.

وقالت إمارة مكة في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "‏سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في ‎المسجد الحرام، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضحت الإمارة أن "الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار"، مشيرة إلى أن سائق الآلية جرح "بإصابات طفيفة".

وأثارت تقارير أولية حول هذا الحادث ضجة بين السعوديين كونه أعاد إلى الأذهان واقعة 11 سبتمبر 2015 عندما أسفر سقوط رافعة في الحرم المكي في مشروع توسعة المسجد الحرام عن مقتل حوالي 110 أشخاص وإصابة نحو 238 آخرين، حسب ما أعلنه الدفاع المدني السعودي.

وقد أشارت العديد من المواقع الإخبارية إلى أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار غزيرة. هذه الحادثة تزامنت مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة فضلا عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجمع.

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الأولى
بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018 | 21:04

أعلنت إمارة مكة المكرمة إصابة سائق رافعة سقطت ذراعها المتحركة داخل المسجد الحرام، فيما شددت على أن الحادث وقع في منطقة مخصصة للعمل وليس للصلاة في الحرم المكي.

وقالت إمارة مكة في بيان مقتضب نشرته عبر "تويتر"، اليوم الأحد: "‏سقوط ذراع رافعة متحركة داخل منطقة عمل في ‎المسجد الحرام، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة".

وأوضحت الإمارة أن "الموقع مخصص للعمل وليس للصلاة ولا لمسار المعتمرين والزوار"، مشيرة إلى أن سائق الآلية جرح "بإصابات طفيفة".

وأثارت تقارير أولية حول هذا الحادث ضجة بين السعوديين كونه أعاد إلى الأذهان واقعة 11 سبتمبر 2015 عندما أسفر سقوط رافعة في الحرم المكي في مشروع توسعة المسجد الحرام عن مقتل حوالي 110 أشخاص وإصابة نحو 238 آخرين، حسب ما أعلنه الدفاع المدني السعودي.

وقد أشارت العديد من المواقع الإخبارية إلى أن سبب هذه الحادثة قد يعود إلى الحالة الجوية السائدة، حيث تعرّضت المدينة لعواصف رملية ورياح عاتية وأمطار غزيرة. هذه الحادثة تزامنت مع بداية موسم الحج في مكة المكرمة فضلا عن وجود عدد كبير من المعتمرين الذين يتوافدون بكثافة أيام الجمع.

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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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