قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل

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الشروق اون لاين - حسين الحيدوري:
تتواصل احتجاجات احباء القوافل لليوم الثالث على التوالي وقد عمد عدد من أحباء الفريق إلى غلق الطريق في أكثر من مفترق لمنع مرور الشاحنات التي تنقل الفسفاط بالإضافة إلى حرق العجلات المطاطية في بعض المفترقات وللإشارة لم تشهد الوقفات الاحتجاجية أي تدخل من جهة خاصة أنها تمت في نطاق الاحترام والسلمية التامة.
كما انتظمت بالمناسبة مسيرات ليلية انطلقت من مقر النادي وجابت الشارع الرئيسي وصولا أمام مقر الولاية طالب خلالها المحتجون بفتح تحقيق محايد للوقوف على المتسببين الحقيقيين في ما حدث بملعب رادس .
من جهة ثاني تسعى هيئة القوافل للحصول على اذن على عريضة للرصد المكالمات التي تمت بين طاقم التحكيم ومراقب المباراة فبل وإثناء وبعد اللقاء كما تسعى إلى تجهيز نلف متكامل يتضمن بشهادات وصور تلفزية لما حدث بملعب رادس.
الشروق اون لاين - حسين الحيدوري:
تتواصل احتجاجات احباء القوافل لليوم الثالث على التوالي وقد عمد عدد من أحباء الفريق إلى غلق الطريق في أكثر من مفترق لمنع مرور الشاحنات التي تنقل الفسفاط بالإضافة إلى حرق العجلات المطاطية في بعض المفترقات وللإشارة لم تشهد الوقفات الاحتجاجية أي تدخل من جهة خاصة أنها تمت في نطاق الاحترام والسلمية التامة.
كما انتظمت بالمناسبة مسيرات ليلية انطلقت من مقر النادي وجابت الشارع الرئيسي وصولا أمام مقر الولاية طالب خلالها المحتجون بفتح تحقيق محايد للوقوف على المتسببين الحقيقيين في ما حدث بملعب رادس .
من جهة ثاني تسعى هيئة القوافل للحصول على اذن على عريضة للرصد المكالمات التي تمت بين طاقم التحكيم ومراقب المباراة فبل وإثناء وبعد اللقاء كما تسعى إلى تجهيز نلف متكامل يتضمن بشهادات وصور تلفزية لما حدث بملعب رادس.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018