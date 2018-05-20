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يوم الأحد 20 ماي 2018
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قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
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الأولى
قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018 | 20:49

الشروق اون لاين - حسين الحيدوري:

تتواصل احتجاجات احباء القوافل لليوم الثالث على التوالي وقد عمد عدد من أحباء الفريق إلى غلق الطريق في أكثر من مفترق لمنع مرور الشاحنات التي تنقل الفسفاط بالإضافة إلى حرق العجلات المطاطية  في بعض المفترقات وللإشارة لم تشهد الوقفات الاحتجاجية أي تدخل من جهة خاصة أنها تمت في نطاق الاحترام والسلمية التامة.

كما انتظمت بالمناسبة مسيرات ليلية انطلقت من مقر النادي وجابت الشارع الرئيسي وصولا أمام مقر الولاية طالب خلالها المحتجون بفتح تحقيق محايد للوقوف على المتسببين الحقيقيين في ما حدث بملعب رادس .

من جهة ثاني تسعى هيئة القوافل للحصول على اذن على عريضة للرصد المكالمات التي تمت بين طاقم التحكيم ومراقب المباراة فبل وإثناء وبعد اللقاء كما تسعى إلى تجهيز نلف متكامل يتضمن بشهادات وصور تلفزية لما حدث بملعب رادس.

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الأولى
قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018 | 20:49

الشروق اون لاين - حسين الحيدوري:

تتواصل احتجاجات احباء القوافل لليوم الثالث على التوالي وقد عمد عدد من أحباء الفريق إلى غلق الطريق في أكثر من مفترق لمنع مرور الشاحنات التي تنقل الفسفاط بالإضافة إلى حرق العجلات المطاطية  في بعض المفترقات وللإشارة لم تشهد الوقفات الاحتجاجية أي تدخل من جهة خاصة أنها تمت في نطاق الاحترام والسلمية التامة.

كما انتظمت بالمناسبة مسيرات ليلية انطلقت من مقر النادي وجابت الشارع الرئيسي وصولا أمام مقر الولاية طالب خلالها المحتجون بفتح تحقيق محايد للوقوف على المتسببين الحقيقيين في ما حدث بملعب رادس .

من جهة ثاني تسعى هيئة القوافل للحصول على اذن على عريضة للرصد المكالمات التي تمت بين طاقم التحكيم ومراقب المباراة فبل وإثناء وبعد اللقاء كما تسعى إلى تجهيز نلف متكامل يتضمن بشهادات وصور تلفزية لما حدث بملعب رادس.

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خالد الحدّاد
سياسة التشكيك والمغالطات
يُنجز جزء كبير من الحراك السياسي في بلادنا بعيدا عن الشفافيّة المطلوبة وفي إطار صراعات الأهواء والمصالح وحروب التموقع التي لم تتخلّص منها الحياة الوطنية على الرغم من الخطوات...
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