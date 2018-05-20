قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل

الشروق اون لاين - حسين الحيدوري:

تتواصل احتجاجات احباء القوافل لليوم الثالث على التوالي وقد عمد عدد من أحباء الفريق إلى غلق الطريق في أكثر من مفترق لمنع مرور الشاحنات التي تنقل الفسفاط بالإضافة إلى حرق العجلات المطاطية في بعض المفترقات وللإشارة لم تشهد الوقفات الاحتجاجية أي تدخل من جهة خاصة أنها تمت في نطاق الاحترام والسلمية التامة.

كما انتظمت بالمناسبة مسيرات ليلية انطلقت من مقر النادي وجابت الشارع الرئيسي وصولا أمام مقر الولاية طالب خلالها المحتجون بفتح تحقيق محايد للوقوف على المتسببين الحقيقيين في ما حدث بملعب رادس .

من جهة ثاني تسعى هيئة القوافل للحصول على اذن على عريضة للرصد المكالمات التي تمت بين طاقم التحكيم ومراقب المباراة فبل وإثناء وبعد اللقاء كما تسعى إلى تجهيز نلف متكامل يتضمن بشهادات وصور تلفزية لما حدث بملعب رادس.