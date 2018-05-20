بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا

خاض فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مباراته الأخيرة رفقة الروخيبلانكوس أمام إيبار، في ختام منافسات الليجا، اليوم في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" وانتهت بالتعادل 2-2.

وقال فرناندو توريس، خلال حفل تكريمه بعد نهاية اللقاء بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أود أن أشكر جميع الأشخاص ولكن آسف لا أستطيع ذكر أسماء الجميع لكن سوف أبدأ بشخصين مميزين وهما لويس أراجونيس الذي أنار لنا جميعا الطريق في أتلتيكو مدريد وأيضا جدي (يبكي بشدة) الذي أعطاني أعظم هدية وهي أن أكون مشجعا لأتلتيكو مدريد".

ونال توريس تكريما رائعا بعد نهاية المباراة التي سجل فيها ثنائية من جماهير الروخيبلانكوس التي رفعت لافتات باسمه، وكرمته إدارة النادي في حضور عائلته.

يشار إلى أن توريس قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم، دون الكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.