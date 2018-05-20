بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا

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خاض فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مباراته الأخيرة رفقة الروخيبلانكوس أمام إيبار، في ختام منافسات الليجا، اليوم في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" وانتهت بالتعادل 2-2.
وقال فرناندو توريس، خلال حفل تكريمه بعد نهاية اللقاء بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أود أن أشكر جميع الأشخاص ولكن آسف لا أستطيع ذكر أسماء الجميع لكن سوف أبدأ بشخصين مميزين وهما لويس أراجونيس الذي أنار لنا جميعا الطريق في أتلتيكو مدريد وأيضا جدي (يبكي بشدة) الذي أعطاني أعظم هدية وهي أن أكون مشجعا لأتلتيكو مدريد".
ونال توريس تكريما رائعا بعد نهاية المباراة التي سجل فيها ثنائية من جماهير الروخيبلانكوس التي رفعت لافتات باسمه، وكرمته إدارة النادي في حضور عائلته.
يشار إلى أن توريس قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم، دون الكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.
خاض فرناندو توريس، مهاجم أتلتيكو مدريد الإسباني، مباراته الأخيرة رفقة الروخيبلانكوس أمام إيبار، في ختام منافسات الليجا، اليوم في ملعب "واندا ميتروبوليتانو" وانتهت بالتعادل 2-2.
وقال فرناندو توريس، خلال حفل تكريمه بعد نهاية اللقاء بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية: "أود أن أشكر جميع الأشخاص ولكن آسف لا أستطيع ذكر أسماء الجميع لكن سوف أبدأ بشخصين مميزين وهما لويس أراجونيس الذي أنار لنا جميعا الطريق في أتلتيكو مدريد وأيضا جدي (يبكي بشدة) الذي أعطاني أعظم هدية وهي أن أكون مشجعا لأتلتيكو مدريد".
ونال توريس تكريما رائعا بعد نهاية المباراة التي سجل فيها ثنائية من جماهير الروخيبلانكوس التي رفعت لافتات باسمه، وكرمته إدارة النادي في حضور عائلته.
يشار إلى أن توريس قرر الرحيل عن أتلتيكو مدريد في نهاية الموسم، دون الكشف عن وجهته المقبلة حتى الآن.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018