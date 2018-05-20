اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر

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أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن وحدة تابعة لجيش البحر قامت ظهر اليوم الأحد بإجلاء 11 بحارا تونسيا بعد غرق مركبهم إثر صدمه فجر اليوم من قبل باخرة تجارية على بعد 13 كلم من جزيرة جالطة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتي لــ(وات) أن باخرة تجارية ثانية قريبة من مكان الحادث قامت بانقاذهم وتسليمهم لجيش البحر وتم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، حيث تكفلت الحماية المدنية بنقل 4 مصابين منهم الى المستشفي الجهوي ببنزرت (الحبيب بوقطفة)، في حين تكفل الحرس الوطني بالمكان بفتح تحقيق في الغرض .
أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن وحدة تابعة لجيش البحر قامت ظهر اليوم الأحد بإجلاء 11 بحارا تونسيا بعد غرق مركبهم إثر صدمه فجر اليوم من قبل باخرة تجارية على بعد 13 كلم من جزيرة جالطة.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتي لــ(وات) أن باخرة تجارية ثانية قريبة من مكان الحادث قامت بانقاذهم وتسليمهم لجيش البحر وتم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، حيث تكفلت الحماية المدنية بنقل 4 مصابين منهم الى المستشفي الجهوي ببنزرت (الحبيب بوقطفة)، في حين تكفل الحرس الوطني بالمكان بفتح تحقيق في الغرض .
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018