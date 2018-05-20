إثر صدم مركبهم من قبل باخرة تجارية قرب جزيرة جالطة

اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر

أفادت وزارة الدفاع الوطني بأن وحدة تابعة لجيش البحر قامت ظهر اليوم الأحد بإجلاء 11 بحارا تونسيا بعد غرق مركبهم إثر صدمه فجر اليوم من قبل باخرة تجارية على بعد 13 كلم من جزيرة جالطة.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد بلحسن الوسلاتي لــ(وات) أن باخرة تجارية ثانية قريبة من مكان الحادث قامت بانقاذهم وتسليمهم لجيش البحر وتم التوجه بهم نحو القاعدة البحرية الرئيسية ببنزرت، حيث تكفلت الحماية المدنية بنقل 4 مصابين منهم الى المستشفي الجهوي ببنزرت (الحبيب بوقطفة)، في حين تكفل الحرس الوطني بالمكان بفتح تحقيق في الغرض .