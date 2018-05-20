مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده

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وافق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، على شروط الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، من أجل تجديد عقده.
وطلب هيكتور كوبر زيادة راتبه من 90 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهريا، بينما كان الاتحاد المصري قد عرض، في وقت سابق، مبلغ 120 ألف يورو، من أجل تجديد عقده.
وأكد هاني أبو ريدة أن محامي المدرب الأرجنتيني سيصل خلال ساعات لحسم ملف تجديد عقده خلال يومين، وقال إنه سيتم التجديد للجهاز الفني للمنتخب بالكامل خلال فترة معسكر الكويت، خاصة أن الجهاز نجح في مهمته، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يحافظ على تركيز اللاعبين قبل المونديال.
وينتهي العقد الحالي للمدرب الأرجنتيني مع نهاية مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.
وافق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، على شروط الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، من أجل تجديد عقده.
وطلب هيكتور كوبر زيادة راتبه من 90 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهريا، بينما كان الاتحاد المصري قد عرض، في وقت سابق، مبلغ 120 ألف يورو، من أجل تجديد عقده.
وأكد هاني أبو ريدة أن محامي المدرب الأرجنتيني سيصل خلال ساعات لحسم ملف تجديد عقده خلال يومين، وقال إنه سيتم التجديد للجهاز الفني للمنتخب بالكامل خلال فترة معسكر الكويت، خاصة أن الجهاز نجح في مهمته، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يحافظ على تركيز اللاعبين قبل المونديال.
وينتهي العقد الحالي للمدرب الأرجنتيني مع نهاية مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018