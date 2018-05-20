مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده

وافق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، على شروط الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني لمنتخب الفراعنة، من أجل تجديد عقده.

وطلب هيكتور كوبر زيادة راتبه من 90 ألف دولار إلى 200 ألف دولار شهريا، بينما كان الاتحاد المصري قد عرض، في وقت سابق، مبلغ 120 ألف يورو، من أجل تجديد عقده.

وأكد هاني أبو ريدة أن محامي المدرب الأرجنتيني سيصل خلال ساعات لحسم ملف تجديد عقده خلال يومين، وقال إنه سيتم التجديد للجهاز الفني للمنتخب بالكامل خلال فترة معسكر الكويت، خاصة أن الجهاز نجح في مهمته، بالإضافة إلى أن هذا الأمر يحافظ على تركيز اللاعبين قبل المونديال.

وينتهي العقد الحالي للمدرب الأرجنتيني مع نهاية مشاركة منتخب مصر في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها روسيا، في الفترة ما بين 14 يونيو و15 يوليو المقبلين.