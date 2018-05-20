تصفيات البطولة العربية للأندية: حكم جزائري لمباراة النادي الافريقي/الوئام الموريتاني

سيدير الحكم الجزائري الحلو بن ابراهيم بمساعدة الثنائي الاماراتي سبت عبيد وزايد داود مباراة النادي الافريقي ومنافسه الوئام الموريتاني مساء اليوم الاحد لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة الى الدور الاول للبطولة العربية للاندية لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية (س 21 و50 دق بتوقيت تونس).

وتعد الفرصة مواتية امام النادي الافريقي لتحقيق انتصاره الاول بعدما تعادل مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء الجولة الافتتاحية بينما انقاد الوئام الموريتاني من جهته الى خسارة ثقيلة برباعية نظيفة امام النجمة اللبناني يوم الخميس الفارط. ويختتم زملاء صابر خليفة مشاركتهم في هذه التصفيات يوم الاربعاء القادم بمواجهة النجمة اللبناني. وفي ختام التصفيات يتاهل متصدر هذه المجموعة الى الدور الاول للبطولة لملاقاة فريق الاهلي المصري.

الأحد 20 ماي 2018

الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني

الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي

الأربعاء 23 ماي 2018

النجمة اللبناني - النادي الأفريقي

الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني

الخميس 17 ماي 2018

النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2

النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0

الترتيب

1/ النجمة اللبناني 3

2/ النادي الافريقي 1

-/ الفيصلي السعودي 1

4/ الوئام الموريتاني 0