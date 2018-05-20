تصفيات البطولة العربية للأندية: حكم جزائري لمباراة النادي الافريقي/الوئام الموريتاني

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سيدير الحكم الجزائري الحلو بن ابراهيم بمساعدة الثنائي الاماراتي سبت عبيد وزايد داود مباراة النادي الافريقي ومنافسه الوئام الموريتاني مساء اليوم الاحد لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة الى الدور الاول للبطولة العربية للاندية لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية (س 21 و50 دق بتوقيت تونس).
وتعد الفرصة مواتية امام النادي الافريقي لتحقيق انتصاره الاول بعدما تعادل مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء الجولة الافتتاحية بينما انقاد الوئام الموريتاني من جهته الى خسارة ثقيلة برباعية نظيفة امام النجمة اللبناني يوم الخميس الفارط. ويختتم زملاء صابر خليفة مشاركتهم في هذه التصفيات يوم الاربعاء القادم بمواجهة النجمة اللبناني. وفي ختام التصفيات يتاهل متصدر هذه المجموعة الى الدور الاول للبطولة لملاقاة فريق الاهلي المصري.
الأحد 20 ماي 2018
الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني
الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي
الأربعاء 23 ماي 2018
النجمة اللبناني - النادي الأفريقي
الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني
الخميس 17 ماي 2018
النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2
النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0
الترتيب
1/ النجمة اللبناني 3
2/ النادي الافريقي 1
-/ الفيصلي السعودي 1
4/ الوئام الموريتاني 0
سيدير الحكم الجزائري الحلو بن ابراهيم بمساعدة الثنائي الاماراتي سبت عبيد وزايد داود مباراة النادي الافريقي ومنافسه الوئام الموريتاني مساء اليوم الاحد لحساب الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة الى الدور الاول للبطولة العربية للاندية لكرة القدم على ملعب الجوهرة المشعة بمدينة جدة السعودية (س 21 و50 دق بتوقيت تونس).
وتعد الفرصة مواتية امام النادي الافريقي لتحقيق انتصاره الاول بعدما تعادل مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء الجولة الافتتاحية بينما انقاد الوئام الموريتاني من جهته الى خسارة ثقيلة برباعية نظيفة امام النجمة اللبناني يوم الخميس الفارط. ويختتم زملاء صابر خليفة مشاركتهم في هذه التصفيات يوم الاربعاء القادم بمواجهة النجمة اللبناني. وفي ختام التصفيات يتاهل متصدر هذه المجموعة الى الدور الاول للبطولة لملاقاة فريق الاهلي المصري.
الأحد 20 ماي 2018
الفيصلي السعودي - النجمة اللبناني
الوئام الموريتاني - النادي الأفريقي
الأربعاء 23 ماي 2018
النجمة اللبناني - النادي الأفريقي
الفيصلي السعودي - الوئام الموريتاني
الخميس 17 ماي 2018
النادي الافريقي - الفيصلي السعودي 2-2
النجمة اللبناني - الوئام الموريتاني 4-0
الترتيب
1/ النجمة اللبناني 3
2/ النادي الافريقي 1
-/ الفيصلي السعودي 1
4/ الوئام الموريتاني 0
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018