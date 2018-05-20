الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء

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اقيمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دورة التدارك المصغرة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وأسفرت بالخصوص عن ضمان فريق جمعية جربة بقاءه اثر انتصاره على سبورتينغ المكنين 0/1
وتحتل جمعية جربة المرتبة الاولى في الترتيب برصيد 9 نقاط وقد حققت الفوز في مبارياتها الثلاث خلال هذه الدورة.
وبانتصاره اليوم الاحد امام ستير جرزونة 1/2 حقق النجم الرادسي من جهته نتيجة هامة واحتل بمفرده المركز الثاني للترتيب بمجموع 4 نقاط.
نتائج مباريات الجولة 3
النجم الرادسي - ستير جرزونة (2-1)
الأولمبي الباجي - جمعية أريانة (0-0)
جمعية جربة - سبورتينغ المكنين (1-0)
الترتيب
1/جمعية جربة 9 نقاط
2/النجم الرادسي 4 ن
3/الأولمبي الباجي 3 ن
جمعية أريانة 3 ن
5/سبورتينغ المكنين 2 ن
6/ستير جرزونة 1 ن
تضمن الفرق الاربعة الاوائل في ختام الدورة اللعب في الرابطة المحترفة الثانية فيما يلعب صاحبا المركزين الخامس والسادس في المستوى الاول لبطولة الهواة خلال الموسم القادم.
اقيمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دورة التدارك المصغرة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وأسفرت بالخصوص عن ضمان فريق جمعية جربة بقاءه اثر انتصاره على سبورتينغ المكنين 0/1
وتحتل جمعية جربة المرتبة الاولى في الترتيب برصيد 9 نقاط وقد حققت الفوز في مبارياتها الثلاث خلال هذه الدورة.
وبانتصاره اليوم الاحد امام ستير جرزونة 1/2 حقق النجم الرادسي من جهته نتيجة هامة واحتل بمفرده المركز الثاني للترتيب بمجموع 4 نقاط.
نتائج مباريات الجولة 3
النجم الرادسي - ستير جرزونة (2-1)
الأولمبي الباجي - جمعية أريانة (0-0)
جمعية جربة - سبورتينغ المكنين (1-0)
الترتيب
1/جمعية جربة 9 نقاط
2/النجم الرادسي 4 ن
3/الأولمبي الباجي 3 ن
جمعية أريانة 3 ن
5/سبورتينغ المكنين 2 ن
6/ستير جرزونة 1 ن
تضمن الفرق الاربعة الاوائل في ختام الدورة اللعب في الرابطة المحترفة الثانية فيما يلعب صاحبا المركزين الخامس والسادس في المستوى الاول لبطولة الهواة خلال الموسم القادم.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018