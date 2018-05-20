الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء

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اقيمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دورة التدارك المصغرة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم وأسفرت بالخصوص عن ضمان فريق جمعية جربة بقاءه اثر انتصاره على سبورتينغ المكنين 0/1

وتحتل جمعية جربة المرتبة الاولى في الترتيب برصيد 9 نقاط وقد حققت الفوز في مبارياتها الثلاث خلال هذه الدورة.

وبانتصاره اليوم الاحد امام ستير جرزونة 1/2 حقق النجم الرادسي من جهته نتيجة هامة واحتل بمفرده المركز الثاني للترتيب بمجموع 4 نقاط.

نتائج مباريات الجولة 3

النجم الرادسي - ستير جرزونة (2-1)

الأولمبي الباجي - جمعية أريانة (0-0)

جمعية جربة - سبورتينغ المكنين (1-0)

الترتيب

1/جمعية جربة 9 نقاط

2/النجم الرادسي 4 ن

3/الأولمبي الباجي 3 ن

جمعية أريانة 3 ن

5/سبورتينغ المكنين 2 ن

6/ستير جرزونة 1 ن

تضمن الفرق الاربعة الاوائل في ختام الدورة اللعب في الرابطة المحترفة الثانية فيما يلعب صاحبا المركزين الخامس والسادس في المستوى الاول لبطولة الهواة خلال الموسم القادم.