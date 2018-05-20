نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس

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عاد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعامل مع وكيل الأعمال الإسرائيلي بيني زاهافي للخروج من فريقه الحالي والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من عام على إتمام صفقة انتقال اللاعب الأغلى في التاريخ لمصلحة فريق العاصمة الفرنسية.
واستعان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالجندي الإسرائيلي السابق ووكيل الأعمال الحالي صيف 2017 لخطف نيمار من ناديه السابق برشلونة، وهو ما حدث بالفعل بعدما دفع القطريون 222 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي.
وكشفت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية أن اللاعب البرازيلي صُدِم من مستوى المنافسة في الدوري الفرنسي، وكذلك تواضع مستوى فريقه وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مشاكله مع بعض اللاعبين وأبرزهم المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مطلع الموسم، في لقطة ركلة الجزاء الشهيرة أمام ليون. وبحسب "ماركا" الإسبانية فإن نيمار ووالده تواصلا مع زاهافي قبل نحو أسبوعين للبحث عن طريقة للخروج من باريس سان جيرمان، والانتقال إلى ريال مدريد، وتولى وكيل الأعمال الإسرائيلي الموضوع وتوجه على الفور إلى العاصمة الإسبانية.
وبحسب الصحيفة فإن زاهافي التقى مسؤولي ريال مدريد لإقناعهم بفكرة ضم نيمار، وقدرته على إتمام الصفقة رغم تصريح ناصر الخليفي بأن اللاعب البرازيلي لن يترك العاصمة الفرنسية مهما كان الثمن.
وعرض زاهافي على ريال مدريد التخلي عن فكرة ضم موكله البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والتركيز على ضم اللاعب البرازيلي الذي سيشعل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد شد وجذب مع إدارة برشلونة لقاء قيمة كسر عقده مع النادي الكتالوني البالغة 222 قبل ان يدخل البرازيلي وإدارة ناديه السابق في نزاع قانوني حول مكافأة الولاء.
عاد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعامل مع وكيل الأعمال الإسرائيلي بيني زاهافي للخروج من فريقه الحالي والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من عام على إتمام صفقة انتقال اللاعب الأغلى في التاريخ لمصلحة فريق العاصمة الفرنسية.
واستعان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالجندي الإسرائيلي السابق ووكيل الأعمال الحالي صيف 2017 لخطف نيمار من ناديه السابق برشلونة، وهو ما حدث بالفعل بعدما دفع القطريون 222 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي.
وكشفت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية أن اللاعب البرازيلي صُدِم من مستوى المنافسة في الدوري الفرنسي، وكذلك تواضع مستوى فريقه وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مشاكله مع بعض اللاعبين وأبرزهم المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مطلع الموسم، في لقطة ركلة الجزاء الشهيرة أمام ليون. وبحسب "ماركا" الإسبانية فإن نيمار ووالده تواصلا مع زاهافي قبل نحو أسبوعين للبحث عن طريقة للخروج من باريس سان جيرمان، والانتقال إلى ريال مدريد، وتولى وكيل الأعمال الإسرائيلي الموضوع وتوجه على الفور إلى العاصمة الإسبانية.
وبحسب الصحيفة فإن زاهافي التقى مسؤولي ريال مدريد لإقناعهم بفكرة ضم نيمار، وقدرته على إتمام الصفقة رغم تصريح ناصر الخليفي بأن اللاعب البرازيلي لن يترك العاصمة الفرنسية مهما كان الثمن.
وعرض زاهافي على ريال مدريد التخلي عن فكرة ضم موكله البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والتركيز على ضم اللاعب البرازيلي الذي سيشعل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد شد وجذب مع إدارة برشلونة لقاء قيمة كسر عقده مع النادي الكتالوني البالغة 222 قبل ان يدخل البرازيلي وإدارة ناديه السابق في نزاع قانوني حول مكافأة الولاء.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018