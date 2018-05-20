الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 20 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
الأولى
نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018 | 17:31

عاد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعامل مع وكيل الأعمال الإسرائيلي بيني زاهافي للخروج من فريقه الحالي والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من عام على إتمام صفقة انتقال اللاعب الأغلى في التاريخ لمصلحة فريق العاصمة الفرنسية.

واستعان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالجندي الإسرائيلي السابق ووكيل الأعمال الحالي صيف 2017 لخطف نيمار من ناديه السابق برشلونة، وهو ما حدث بالفعل بعدما دفع القطريون 222 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية أن اللاعب البرازيلي صُدِم من مستوى المنافسة في الدوري الفرنسي، وكذلك تواضع مستوى فريقه وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مشاكله مع بعض اللاعبين وأبرزهم المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مطلع الموسم، في لقطة ركلة الجزاء الشهيرة أمام ليون. وبحسب "ماركا" الإسبانية فإن نيمار ووالده تواصلا مع زاهافي قبل نحو أسبوعين للبحث عن طريقة للخروج من باريس سان جيرمان، والانتقال إلى ريال مدريد، وتولى وكيل الأعمال الإسرائيلي الموضوع وتوجه على الفور إلى العاصمة الإسبانية.

وبحسب الصحيفة فإن زاهافي التقى مسؤولي ريال مدريد لإقناعهم بفكرة ضم نيمار، وقدرته على إتمام الصفقة رغم تصريح ناصر الخليفي بأن اللاعب البرازيلي لن يترك العاصمة الفرنسية مهما كان الثمن.

وعرض زاهافي على ريال مدريد التخلي عن فكرة ضم موكله البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والتركيز على ضم اللاعب البرازيلي الذي سيشعل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد شد وجذب مع إدارة برشلونة لقاء قيمة كسر عقده مع النادي الكتالوني البالغة 222 قبل ان يدخل البرازيلي وإدارة ناديه السابق في نزاع قانوني حول مكافأة الولاء.

وكالات
تقرؤون أيضا
مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018 السّاعة 18:47
وافق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، على شروط الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني...
المزيد >>
في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018 السّاعة 18:41
لم يكن يوما عاديا في مدينة رادس، حشود غفيرة من المواطنين ولوا وجوههم شطر الضاحية التي تدثرت عصر الأحد بلباس...
المزيد >>
تصفيات البطولة العربية للأندية: حكم جزائري لمباراة النادي الافريقي/الوئام الموريتاني
20 ماي 2018 السّاعة 18:05
وتعد الفرصة مواتية امام النادي الافريقي لتحقيق انتصاره الاول بعدما تعادل مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء...
المزيد >>
الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018 السّاعة 17:36
اقيمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دورة التدارك المصغرة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018 | 17:31

عاد النجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلى التعامل مع وكيل الأعمال الإسرائيلي بيني زاهافي للخروج من فريقه الحالي والانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، بعد أقل من عام على إتمام صفقة انتقال اللاعب الأغلى في التاريخ لمصلحة فريق العاصمة الفرنسية.

واستعان القطري ناصر الخليفي رئيس باريس سان جيرمان بالجندي الإسرائيلي السابق ووكيل الأعمال الحالي صيف 2017 لخطف نيمار من ناديه السابق برشلونة، وهو ما حدث بالفعل بعدما دفع القطريون 222 مليون يورو لضم اللاعب البرازيلي.

وكشفت تقارير صحفية فرنسية وإسبانية أن اللاعب البرازيلي صُدِم من مستوى المنافسة في الدوري الفرنسي، وكذلك تواضع مستوى فريقه وخروجه المبكر من دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى مشاكله مع بعض اللاعبين وأبرزهم المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مطلع الموسم، في لقطة ركلة الجزاء الشهيرة أمام ليون. وبحسب "ماركا" الإسبانية فإن نيمار ووالده تواصلا مع زاهافي قبل نحو أسبوعين للبحث عن طريقة للخروج من باريس سان جيرمان، والانتقال إلى ريال مدريد، وتولى وكيل الأعمال الإسرائيلي الموضوع وتوجه على الفور إلى العاصمة الإسبانية.

وبحسب الصحيفة فإن زاهافي التقى مسؤولي ريال مدريد لإقناعهم بفكرة ضم نيمار، وقدرته على إتمام الصفقة رغم تصريح ناصر الخليفي بأن اللاعب البرازيلي لن يترك العاصمة الفرنسية مهما كان الثمن.

وعرض زاهافي على ريال مدريد التخلي عن فكرة ضم موكله البولندي روبرت ليفاندوفيسكي مهاجم بايرن ميونخ الألماني، والتركيز على ضم اللاعب البرازيلي الذي سيشعل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانتقل نيمار إلى باريس سان جيرمان الصيف الماضي بعد شد وجذب مع إدارة برشلونة لقاء قيمة كسر عقده مع النادي الكتالوني البالغة 222 قبل ان يدخل البرازيلي وإدارة ناديه السابق في نزاع قانوني حول مكافأة الولاء.

وكالات
تقرؤون أيضا
مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018 السّاعة 18:47
وافق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، على شروط الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني...
المزيد >>
في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018 السّاعة 18:41
لم يكن يوما عاديا في مدينة رادس، حشود غفيرة من المواطنين ولوا وجوههم شطر الضاحية التي تدثرت عصر الأحد بلباس...
المزيد >>
تصفيات البطولة العربية للأندية: حكم جزائري لمباراة النادي الافريقي/الوئام الموريتاني
20 ماي 2018 السّاعة 18:05
وتعد الفرصة مواتية امام النادي الافريقي لتحقيق انتصاره الاول بعدما تعادل مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء...
المزيد >>
الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018 السّاعة 17:36
اقيمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دورة التدارك المصغرة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
﻿