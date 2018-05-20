هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية

هبط فريق "ديبورتيفو لاكورونيا" الفائز بلقب بطولة اسبانيا لكرة القدم موسم (1999-2000) رسميا إلى بطولة الدرجة الثانية بعد هزيمة أمام مضيفه فالنسيا (1-2) اليوم الاحد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة.

وسجل الإيطالي سيموني زازا والبرتغالي غونسالو غيديس في الدقيقتين (28 و77) هدفي فالنسيا ، ولوكاس بيريز في الدقيقة (80) هدف ديبورتيفو لاكورونيا .

ورفع فالنسيا رصيده إلى 73 نقطة في المركز الرابع المؤهل إلى دوري الأبطال الأوروبي الموسم المقبل، فيما تجمد رصيد ديبورتيفو لاكورونيا عند 29 نقطة في المركز الثامن عشر ليرافق "لاس بالماس" التاسع عشر (22 نقطة) و"ملقة" العشرين (20 نقطة) إلى الدرجة الثانية.