الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان

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كشفت صحف إسبانية عن تفاصيل العرض المقدم من برشلونة بطل الدوري لمهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، من أجل ضم اللاعب الفرنسي الصيف المقبل. وقالت صحيفة "سبورت" إن إدارة النادي الكتالوني توصلت بالفعل إلى اتفاق مع شقيقة غريزمان، التي تعمل وكيلة له، بخصوص انتقال اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى "كامب نو".
وحسب "سبورت"، فإن غريزمان سيكون بين لاعبي ثاني أعلى شريحة في الفريق من حيث الأجر، بعد الشريحة الأولى التي تضم النجم ليونيل ميسي وحده.
وسيتقاضى "غريزو" راتبا سنويا يبلغ 15 مليون يورو، على أن يمتد عقده لخمس سنوات، بالمساواة مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي يمتد عقده حتى عام 2021. وقدرت الصحيفة قيمة الصفقة بنحو 100 مليون يورو، سيتعين على برشلونة دفعها لأتلتيكو مدريد لفك ارتباط اللاعب مع ناديه. وكان أتلتيكو قدم عرضين لإقناع غريزمان بالبقاء، إلا أن النادي فشل في مساعيه رغم تقارير أشارت إلى أن المهاجم الدولي سيتقاضى 25 مليون يورو سنويا في حال قرر البقاء، ليكون الأعلى دخلا في تاريخ النادي.
كشفت صحف إسبانية عن تفاصيل العرض المقدم من برشلونة بطل الدوري لمهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، من أجل ضم اللاعب الفرنسي الصيف المقبل. وقالت صحيفة "سبورت" إن إدارة النادي الكتالوني توصلت بالفعل إلى اتفاق مع شقيقة غريزمان، التي تعمل وكيلة له، بخصوص انتقال اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى "كامب نو".
وحسب "سبورت"، فإن غريزمان سيكون بين لاعبي ثاني أعلى شريحة في الفريق من حيث الأجر، بعد الشريحة الأولى التي تضم النجم ليونيل ميسي وحده.
وسيتقاضى "غريزو" راتبا سنويا يبلغ 15 مليون يورو، على أن يمتد عقده لخمس سنوات، بالمساواة مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي يمتد عقده حتى عام 2021. وقدرت الصحيفة قيمة الصفقة بنحو 100 مليون يورو، سيتعين على برشلونة دفعها لأتلتيكو مدريد لفك ارتباط اللاعب مع ناديه. وكان أتلتيكو قدم عرضين لإقناع غريزمان بالبقاء، إلا أن النادي فشل في مساعيه رغم تقارير أشارت إلى أن المهاجم الدولي سيتقاضى 25 مليون يورو سنويا في حال قرر البقاء، ليكون الأعلى دخلا في تاريخ النادي.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018