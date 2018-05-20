الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان

كشفت صحف إسبانية عن تفاصيل العرض المقدم من برشلونة بطل الدوري لمهاجم أتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان، من أجل ضم اللاعب الفرنسي الصيف المقبل. وقالت صحيفة "سبورت" إن إدارة النادي الكتالوني توصلت بالفعل إلى اتفاق مع شقيقة غريزمان، التي تعمل وكيلة له، بخصوص انتقال اللاعب صاحب الـ27 عاما إلى "كامب نو".

وحسب "سبورت"، فإن غريزمان سيكون بين لاعبي ثاني أعلى شريحة في الفريق من حيث الأجر، بعد الشريحة الأولى التي تضم النجم ليونيل ميسي وحده.

وسيتقاضى "غريزو" راتبا سنويا يبلغ 15 مليون يورو، على أن يمتد عقده لخمس سنوات، بالمساواة مع المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز الذي يمتد عقده حتى عام 2021. وقدرت الصحيفة قيمة الصفقة بنحو 100 مليون يورو، سيتعين على برشلونة دفعها لأتلتيكو مدريد لفك ارتباط اللاعب مع ناديه. وكان أتلتيكو قدم عرضين لإقناع غريزمان بالبقاء، إلا أن النادي فشل في مساعيه رغم تقارير أشارت إلى أن المهاجم الدولي سيتقاضى 25 مليون يورو سنويا في حال قرر البقاء، ليكون الأعلى دخلا في تاريخ النادي.