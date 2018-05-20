مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"

قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، خلال مؤتمر إعلان التقرير السنوي الأول للمجلس، إنه يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه رامز جلال.

وأضاف مكرم محمد أحمد، الأحد، أن هناك مشاورات ودية تجري الآن مع قناة "إم بي سي"، لافتا إلى أن المستشار القانوني للمجلس سيقدم تقريرا الاثنين بشأن موقف البرنامج وهل سيخضع لقرارات المجلس أم لا.

وتابع: "منطقيا البرنامج يعرض على المشاهد المصري وعلى أرض مصر، ومن الضروري أن يكون لنا حق المساءلة ومحاسبته". وأعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، انتهاء المجلس من إرسال تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقا للقانون، وهو صاحب الحق في إعداد أي قوانين.