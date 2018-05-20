مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"

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قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، خلال مؤتمر إعلان التقرير السنوي الأول للمجلس، إنه يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه رامز جلال.
وأضاف مكرم محمد أحمد، الأحد، أن هناك مشاورات ودية تجري الآن مع قناة "إم بي سي"، لافتا إلى أن المستشار القانوني للمجلس سيقدم تقريرا الاثنين بشأن موقف البرنامج وهل سيخضع لقرارات المجلس أم لا.
وتابع: "منطقيا البرنامج يعرض على المشاهد المصري وعلى أرض مصر، ومن الضروري أن يكون لنا حق المساءلة ومحاسبته". وأعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، انتهاء المجلس من إرسال تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقا للقانون، وهو صاحب الحق في إعداد أي قوانين.
قال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر مكرم محمد أحمد، خلال مؤتمر إعلان التقرير السنوي الأول للمجلس، إنه يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر" الذي يقدمه رامز جلال.
وأضاف مكرم محمد أحمد، الأحد، أن هناك مشاورات ودية تجري الآن مع قناة "إم بي سي"، لافتا إلى أن المستشار القانوني للمجلس سيقدم تقريرا الاثنين بشأن موقف البرنامج وهل سيخضع لقرارات المجلس أم لا.
وتابع: "منطقيا البرنامج يعرض على المشاهد المصري وعلى أرض مصر، ومن الضروري أن يكون لنا حق المساءلة ومحاسبته". وأعلن رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مكرم محمد أحمد، انتهاء المجلس من إرسال تقريره السنوي لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن السلطة الوحيدة التي لها الحق القانوني في اتخاذ إجراءات تجاه الجهات المخالفة، هي المجلس الأعلى وفقا للقانون، وهو صاحب الحق في إعداد أي قوانين.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018