تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين

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أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين الأحد، تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والصينية، غداة إعلان "توافق" بين البلدين للحد من العجز التجاري الأميركي، مما سحب فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال الوزير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لقد اتفقنا على إطار" بهدف التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله "بالتالي، في الوقت الراهن، اتفقنا على تعليق الرسوم، فيما نعمل على تطبيق هذا الإطار".
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي تأكيده أن "الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية، وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما". يأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات رفيعة المستوى جرت في واشنطن، بعد أشهر من التوتر بين القوتين العظميين على إثر تنديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين.
وفي الوقت الذي لم يذكر الطرفان أرقاما، يطالب البيت الأبيض بخفض قدره 200 مليار دولار بحلول العام 2020 لعجز الولايات المتحدة مع الصين، بعدما تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.
أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين الأحد، تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والصينية، غداة إعلان "توافق" بين البلدين للحد من العجز التجاري الأميركي، مما سحب فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وقال الوزير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لقد اتفقنا على إطار" بهدف التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله "بالتالي، في الوقت الراهن، اتفقنا على تعليق الرسوم، فيما نعمل على تطبيق هذا الإطار".
وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي تأكيده أن "الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية، وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما". يأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات رفيعة المستوى جرت في واشنطن، بعد أشهر من التوتر بين القوتين العظميين على إثر تنديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين.
وفي الوقت الذي لم يذكر الطرفان أرقاما، يطالب البيت الأبيض بخفض قدره 200 مليار دولار بحلول العام 2020 لعجز الولايات المتحدة مع الصين، بعدما تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018