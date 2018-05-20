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يوم الأحد 20 ماي 2018
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تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
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الأولى
تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018 | 16:52

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين الأحد، تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والصينية، غداة إعلان "توافق" بين البلدين للحد من العجز التجاري الأميركي، مما سحب فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الوزير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لقد اتفقنا على إطار" بهدف التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله "بالتالي، في الوقت الراهن، اتفقنا على تعليق الرسوم، فيما نعمل على تطبيق هذا الإطار".

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي تأكيده أن "الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية، وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما". يأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات رفيعة المستوى جرت في واشنطن، بعد أشهر من التوتر بين القوتين العظميين على إثر تنديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين.

وفي الوقت الذي لم يذكر الطرفان أرقاما، يطالب البيت الأبيض بخفض قدره 200 مليار دولار بحلول العام 2020 لعجز الولايات المتحدة مع الصين، بعدما تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.

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الأولى
تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018 | 16:52

أعلن وزير الخزانة الأمريكي، ستيف منوتشين الأحد، تعليق الرسوم الجمركية على البضائع الأميركية والصينية، غداة إعلان "توافق" بين البلدين للحد من العجز التجاري الأميركي، مما سحب فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقال الوزير لشبكة "فوكس نيوز" الأميركية "لقد اتفقنا على إطار" بهدف التوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن الخطابات الحالية تعلق احتمال نشوب حرب تجارية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الوزير الأميركي قوله "بالتالي، في الوقت الراهن، اتفقنا على تعليق الرسوم، فيما نعمل على تطبيق هذا الإطار".

وكانت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) قد نقلت عن نائب رئيس الوزراء الصيني، ليو هي تأكيده أن "الطرفين توصلا إلى توافق ينص على عدم خوض حرب تجارية، وعلى التوقف عن زيادة الرسوم الجمركية من قبل كل منهما". يأتي هذا الإعلان بعد مفاوضات رفيعة المستوى جرت في واشنطن، بعد أشهر من التوتر بين القوتين العظميين على إثر تنديد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالعجز في الميزان التجاري الأميركي مع الصين.

وفي الوقت الذي لم يذكر الطرفان أرقاما، يطالب البيت الأبيض بخفض قدره 200 مليار دولار بحلول العام 2020 لعجز الولايات المتحدة مع الصين، بعدما تجاوز العام الماضي 375 مليار دولار.

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