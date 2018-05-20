جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي

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نعت جمعية القضاة التونسيين، الأحد، المناضلة والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري، مية الجريبي، التي مثلت "رمزا بارزا من رموز المعارضة بمسيرتها النضالية والحقوقية والسياسية المشرفة".
وأشارت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إلى "شجاعة الفقيدة مية الجريبي في التصدي، قبل الثورة، لنظام الإستبداد خاصة في فترات مشهودة من تاريخ تونس الحديث ومساندتها للقضايا العادلة وخاصة منها استقلال القضاء".
وذكّرت جمعية القضاة بأن "الفقيدة ميّة الجريبي هي أول امرأة تتقلد منصب الأمانة العامة لحزب سياسي في تونس" مشيرة إلى مساهمتها الفاعلة في بناء أسس النظام الجمهوري وإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي إضافة إلى انضمامها كعضو في المجلس الوطني التأسيسي.
يذكر أن السياسية التونسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي، قد توفيت، ظهر امس السبت 19 ماي 2018، عن سن تناهز 58 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وقد تم إنتخابها عضوا في المجلس الوطني التأسيسي في إنتخابات 23 أكتوبر 2011 عن دائرة بن عروس، ونافست مصطفى بن جعفر الأمين العام السابق لحزب التكتل من أجل العمل والحريات على رئاسة هذا المجلس، قبل أن تنسحب من الحياة السياسية سنة 2014 بسبب معاناتها من المرض.
نعت جمعية القضاة التونسيين، الأحد، المناضلة والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري، مية الجريبي، التي مثلت "رمزا بارزا من رموز المعارضة بمسيرتها النضالية والحقوقية والسياسية المشرفة".
وأشارت الجمعية، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إلى "شجاعة الفقيدة مية الجريبي في التصدي، قبل الثورة، لنظام الإستبداد خاصة في فترات مشهودة من تاريخ تونس الحديث ومساندتها للقضايا العادلة وخاصة منها استقلال القضاء".
وذكّرت جمعية القضاة بأن "الفقيدة ميّة الجريبي هي أول امرأة تتقلد منصب الأمانة العامة لحزب سياسي في تونس" مشيرة إلى مساهمتها الفاعلة في بناء أسس النظام الجمهوري وإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي إضافة إلى انضمامها كعضو في المجلس الوطني التأسيسي.
يذكر أن السياسية التونسية والأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري ميّة الجريبي، قد توفيت، ظهر امس السبت 19 ماي 2018، عن سن تناهز 58 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.
وقد تم إنتخابها عضوا في المجلس الوطني التأسيسي في إنتخابات 23 أكتوبر 2011 عن دائرة بن عروس، ونافست مصطفى بن جعفر الأمين العام السابق لحزب التكتل من أجل العمل والحريات على رئاسة هذا المجلس، قبل أن تنسحب من الحياة السياسية سنة 2014 بسبب معاناتها من المرض.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018