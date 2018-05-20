7 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان

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يؤدي الصيام إلى استهلاك نسبة كبيرة من مخزون الجسم من السوائل، وينتج عن ذلك شعور بالعطش في نهار رمضان، ويزداد هذا الشعور مع ارتفاع درجة حرارة الجو. ويقدم خبراء التغذية 7 نصائح يجب على الصائمين أن يفعلوها حتى لا يشعروا بالعطش في نهار رمضان، بحسب موقع بوابة "العين" الإماراتي.
وتعتمد نصائح الخبراء على تجنب بعض الأطعمة والمشروبات والحرص على أن تكون أنواع أخرى حاضرة خاصة في وجبات السحور في شهر رمضان.
1- يجب عليك أن تتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة أملاح كبيرة، خاصة المخللات، والأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم، الذي يجعلك تشعر بالعطش.
2- يؤدي تناول الحلويات في السحور بصورة كبيرة إلى زيادة الشعور بالعطش، ويزيد التأثير مع تناول المشروبات المدرة للبول مثل الشاي، الذي يؤدي إلى تخلص الجسم من نسبة كبيرة من السوائل في الساعات الأولى من اليوم.
3- يمكنك أن تتناول البطيخ خاصة في السحور، فهو يحتوي على نسبة ألياف كبيرة، ويساعد الجسم في مقاومة العطش على مدار اليوم، كما أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم مثل التمر، والموز، يخفف الشعور بالعطش، إضافة إلى تناول السلطات بأنواعها.
5- احرص على تناول كوب من اللبن فهو يساهم في إمداد الجسم بالطاقة ويحميك من العطش لفترات طويلة.
6- تجنب المشروبات الغازية لأن لها آثار سلبية على الجسم تحول دون قدرته على الاستفادة من السوائل التي يتم تناولها.
7- من أهم النصائح التي يقدمها الخبراء للصائم هو أنهم يجب أن يتجنبوا تناول كمية كبيرة من الماء في السحور.
يؤدي الصيام إلى استهلاك نسبة كبيرة من مخزون الجسم من السوائل، وينتج عن ذلك شعور بالعطش في نهار رمضان، ويزداد هذا الشعور مع ارتفاع درجة حرارة الجو. ويقدم خبراء التغذية 7 نصائح يجب على الصائمين أن يفعلوها حتى لا يشعروا بالعطش في نهار رمضان، بحسب موقع بوابة "العين" الإماراتي.
وتعتمد نصائح الخبراء على تجنب بعض الأطعمة والمشروبات والحرص على أن تكون أنواع أخرى حاضرة خاصة في وجبات السحور في شهر رمضان.
1- يجب عليك أن تتجنب تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة أملاح كبيرة، خاصة المخللات، والأطعمة التي تحتوي على البهارات الحارة، لأنها تحتوي على نسبة كبيرة من الصوديوم، الذي يجعلك تشعر بالعطش.
2- يؤدي تناول الحلويات في السحور بصورة كبيرة إلى زيادة الشعور بالعطش، ويزيد التأثير مع تناول المشروبات المدرة للبول مثل الشاي، الذي يؤدي إلى تخلص الجسم من نسبة كبيرة من السوائل في الساعات الأولى من اليوم.
3- يمكنك أن تتناول البطيخ خاصة في السحور، فهو يحتوي على نسبة ألياف كبيرة، ويساعد الجسم في مقاومة العطش على مدار اليوم، كما أن تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من البوتاسيوم مثل التمر، والموز، يخفف الشعور بالعطش، إضافة إلى تناول السلطات بأنواعها.
5- احرص على تناول كوب من اللبن فهو يساهم في إمداد الجسم بالطاقة ويحميك من العطش لفترات طويلة.
6- تجنب المشروبات الغازية لأن لها آثار سلبية على الجسم تحول دون قدرته على الاستفادة من السوائل التي يتم تناولها.
7- من أهم النصائح التي يقدمها الخبراء للصائم هو أنهم يجب أن يتجنبوا تناول كمية كبيرة من الماء في السحور.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018