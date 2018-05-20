دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا

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تنبأت شركة "UBS" السويسرية المختصة بالخدمات البنكية والاستثمارية، بهوية بطل مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أقل من شهر وفقا لعمليات حسابية رياضية معقدة.
وسبق للشركة السويسرية توقع البرازيل كبطل لنسخة مونديال 2014، ولكن تنبؤها جاء خاطئا، عندما حققت ألمانيا اللقب على حساب الأرجنتين.
وحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اعتمدت الشركة على دراسات تحدد معيار القوة "Elo Rating" لكل من الفرق المشاركة، كما استخدمت عشرات الآلاف من المواجهات الافتراضية بين الفرق، وحددت الفائز فيها على أساس تاريخ المواجهات ونقاط القوة لكل فريق.
وأجرت الشركة محاكاة لـ 10 آلاف بطولة افتراضية، وأحصت الفائزين بكل من تلك البطولات ومنها حصلت على النسبة النهائية لاحتمالية التتويج في البطولة العالمية.
وحاز المنتخب الألماني على النسبة الأعلى من احتماليات الفوز بكأس العالم في روسيا (24 بالمائة)، تلته البرازيل (19.8 بالمائة) ثم إسبانيا (16.1 بالمائة).
ومن المنتخبات العربية، حازت المغرب على نسبة (0.1 بالمائة) لتحقيق اللقب، فيما لم تحصل مصر والسعودية وتونس على أي نسبة.
كما قامت الشركة بإدراج اسم المنتخب الإيطالي في المونديال من باب التجربة، وحازت إيطاليا على نسبة 1.6 بالمائة لتحقيق اللقب.
وحقق المنتخب الإنجليزي لقب البطولة في 8.5 بالمائة من المحاولات الافتراضية، فيما حققته فرنسا بنسبة 7.3 بالمائة، وبلجيكا بنسبة 5.3 بالمائة، والأرجنتين 4.9 بالمائة، والبرتغال 3.1 بالمائة.
تنبأت شركة "UBS" السويسرية المختصة بالخدمات البنكية والاستثمارية، بهوية بطل مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أقل من شهر وفقا لعمليات حسابية رياضية معقدة.
وسبق للشركة السويسرية توقع البرازيل كبطل لنسخة مونديال 2014، ولكن تنبؤها جاء خاطئا، عندما حققت ألمانيا اللقب على حساب الأرجنتين.
وحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اعتمدت الشركة على دراسات تحدد معيار القوة "Elo Rating" لكل من الفرق المشاركة، كما استخدمت عشرات الآلاف من المواجهات الافتراضية بين الفرق، وحددت الفائز فيها على أساس تاريخ المواجهات ونقاط القوة لكل فريق.
وأجرت الشركة محاكاة لـ 10 آلاف بطولة افتراضية، وأحصت الفائزين بكل من تلك البطولات ومنها حصلت على النسبة النهائية لاحتمالية التتويج في البطولة العالمية.
وحاز المنتخب الألماني على النسبة الأعلى من احتماليات الفوز بكأس العالم في روسيا (24 بالمائة)، تلته البرازيل (19.8 بالمائة) ثم إسبانيا (16.1 بالمائة).
ومن المنتخبات العربية، حازت المغرب على نسبة (0.1 بالمائة) لتحقيق اللقب، فيما لم تحصل مصر والسعودية وتونس على أي نسبة.
كما قامت الشركة بإدراج اسم المنتخب الإيطالي في المونديال من باب التجربة، وحازت إيطاليا على نسبة 1.6 بالمائة لتحقيق اللقب.
وحقق المنتخب الإنجليزي لقب البطولة في 8.5 بالمائة من المحاولات الافتراضية، فيما حققته فرنسا بنسبة 7.3 بالمائة، وبلجيكا بنسبة 5.3 بالمائة، والأرجنتين 4.9 بالمائة، والبرتغال 3.1 بالمائة.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018