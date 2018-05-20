دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تنبأت شركة "UBS" السويسرية المختصة بالخدمات البنكية والاستثمارية، بهوية بطل مونديال روسيا الذي سينطلق بعد أقل من شهر وفقا لعمليات حسابية رياضية معقدة.

وسبق للشركة السويسرية توقع البرازيل كبطل لنسخة مونديال 2014، ولكن تنبؤها جاء خاطئا، عندما حققت ألمانيا اللقب على حساب الأرجنتين.

وحسب ما أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اعتمدت الشركة على دراسات تحدد معيار القوة "Elo Rating" لكل من الفرق المشاركة، كما استخدمت عشرات الآلاف من المواجهات الافتراضية بين الفرق، وحددت الفائز فيها على أساس تاريخ المواجهات ونقاط القوة لكل فريق.

وأجرت الشركة محاكاة لـ 10 آلاف بطولة افتراضية، وأحصت الفائزين بكل من تلك البطولات ومنها حصلت على النسبة النهائية لاحتمالية التتويج في البطولة العالمية.

وحاز المنتخب الألماني على النسبة الأعلى من احتماليات الفوز بكأس العالم في روسيا (24 بالمائة)، تلته البرازيل (19.8 بالمائة) ثم إسبانيا (16.1 بالمائة).

ومن المنتخبات العربية، حازت المغرب على نسبة (0.1 بالمائة) لتحقيق اللقب، فيما لم تحصل مصر والسعودية وتونس على أي نسبة.

كما قامت الشركة بإدراج اسم المنتخب الإيطالي في المونديال من باب التجربة، وحازت إيطاليا على نسبة 1.6 بالمائة لتحقيق اللقب.

وحقق المنتخب الإنجليزي لقب البطولة في 8.5 بالمائة من المحاولات الافتراضية، فيما حققته فرنسا بنسبة 7.3 بالمائة، وبلجيكا بنسبة 5.3 بالمائة، والأرجنتين 4.9 بالمائة، والبرتغال 3.1 بالمائة.