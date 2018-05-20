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يوم الأحد 20 ماي 2018
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الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
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الأولى
الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018 | 16:00

توفي رجل مسلم بعد تعرضه للضرب، من قبل حشود من الهندوس اتهموه بذبح بقرة في وسط الهند، في آخر جرائم الاقتصاص الجماعي بشأن الأبقار التي تعد مقدسة لدى الهندوس.

وقال ضابط الشرطة المحلية، أرفيند تيواري إن الخياط سراج خان البالغ من العمر 45 عاما تعرض لهجوم في ولاية ماديا براديش، صباح الجمعة، وقتل في موقع الهجوم.

ونقل شاكيل مقبول صديق خان الذي أصيب في الهجوم إلى المستشفى وهو يعاني من جروح خطيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط الشرطة "أوقفنا أربعة أشخاص، وهم الآن في الحجز القضائي. نحقق في دوافع الهجوم".

وأشار إلى العثور على لحم ثور مذبوح في موقع الحادث، دون أن يقدم مزيدا من التوضيح.

ويعتبر الهندوس لحم البقر مقدسا، وذبح الأبقار، أو حيازة واستهلاك لحمها أمرا ممنوعا في معظم ولايات الهند.

ويعد ذبح الأبقار في ولاية ماديا براديش جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات، لكنه جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد في عدة ولايات هندية أخرى.

وكالات
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الأولى
الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018 | 16:00

توفي رجل مسلم بعد تعرضه للضرب، من قبل حشود من الهندوس اتهموه بذبح بقرة في وسط الهند، في آخر جرائم الاقتصاص الجماعي بشأن الأبقار التي تعد مقدسة لدى الهندوس.

وقال ضابط الشرطة المحلية، أرفيند تيواري إن الخياط سراج خان البالغ من العمر 45 عاما تعرض لهجوم في ولاية ماديا براديش، صباح الجمعة، وقتل في موقع الهجوم.

ونقل شاكيل مقبول صديق خان الذي أصيب في الهجوم إلى المستشفى وهو يعاني من جروح خطيرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ضابط الشرطة "أوقفنا أربعة أشخاص، وهم الآن في الحجز القضائي. نحقق في دوافع الهجوم".

وأشار إلى العثور على لحم ثور مذبوح في موقع الحادث، دون أن يقدم مزيدا من التوضيح.

ويعتبر الهندوس لحم البقر مقدسا، وذبح الأبقار، أو حيازة واستهلاك لحمها أمرا ممنوعا في معظم ولايات الهند.

ويعد ذبح الأبقار في ولاية ماديا براديش جريمة عقوبتها السجن سبع سنوات، لكنه جريمة يعاقب عليها بالسجن المؤبد في عدة ولايات هندية أخرى.

وكالات
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