ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة

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أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية اليوم الاحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس الإيبول إلى 21 حالة مؤكدة. وقال أولاي إلونغا وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان ان أربع حالات إصابة جديدة بفيروس الإيبولا تأكدت في مدينة مبانداكا شمال غرب البلاد.
وأشار إلى أن حالات الإصابة الأربع تأكدت في النطاق الصحي إيبوكو, وهو أحد ثلاثة نطاقات صحية متأثرة بالوباء مشيرا إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة من 17 حالة إلى 21.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت في اجتماع طارئ عقدته أول أمس بشأن تفشي الإيبولا تقييمها لخطورة المرض في الكونغو الديمقراطية من "كبير" إلى "كبير للغاية".
وتعد هذه هي المرة التاسعة التي تعاني خلالها الكونغو الديمقراطية من انتشار المرض منذ عام 1976. وفي عام 2014 تفشى المرض في دول غينيا وليبيريا وسيراليون أودى بحياة 11 ألف شخص. والإيبولا من الأمراض شديدة العدوى ويسبب الحمى النزفية التي غالبا ما تؤدي إلى نزيف داخلي شديد.
أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية اليوم الاحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس الإيبول إلى 21 حالة مؤكدة. وقال أولاي إلونغا وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان ان أربع حالات إصابة جديدة بفيروس الإيبولا تأكدت في مدينة مبانداكا شمال غرب البلاد.
وأشار إلى أن حالات الإصابة الأربع تأكدت في النطاق الصحي إيبوكو, وهو أحد ثلاثة نطاقات صحية متأثرة بالوباء مشيرا إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة من 17 حالة إلى 21.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت في اجتماع طارئ عقدته أول أمس بشأن تفشي الإيبولا تقييمها لخطورة المرض في الكونغو الديمقراطية من "كبير" إلى "كبير للغاية".
وتعد هذه هي المرة التاسعة التي تعاني خلالها الكونغو الديمقراطية من انتشار المرض منذ عام 1976. وفي عام 2014 تفشى المرض في دول غينيا وليبيريا وسيراليون أودى بحياة 11 ألف شخص. والإيبولا من الأمراض شديدة العدوى ويسبب الحمى النزفية التي غالبا ما تؤدي إلى نزيف داخلي شديد.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018