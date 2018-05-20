ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة

أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطية اليوم الاحد ارتفاع عدد المصابين بفيروس الإيبول إلى 21 حالة مؤكدة. وقال أولاي إلونغا وزير الصحة في الكونغو الديمقراطية في بيان ان أربع حالات إصابة جديدة بفيروس الإيبولا تأكدت في مدينة مبانداكا شمال غرب البلاد.

وأشار إلى أن حالات الإصابة الأربع تأكدت في النطاق الصحي إيبوكو, وهو أحد ثلاثة نطاقات صحية متأثرة بالوباء مشيرا إلى ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة من 17 حالة إلى 21.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد رفعت في اجتماع طارئ عقدته أول أمس بشأن تفشي الإيبولا تقييمها لخطورة المرض في الكونغو الديمقراطية من "كبير" إلى "كبير للغاية".

وتعد هذه هي المرة التاسعة التي تعاني خلالها الكونغو الديمقراطية من انتشار المرض منذ عام 1976. وفي عام 2014 تفشى المرض في دول غينيا وليبيريا وسيراليون أودى بحياة 11 ألف شخص. والإيبولا من الأمراض شديدة العدوى ويسبب الحمى النزفية التي غالبا ما تؤدي إلى نزيف داخلي شديد.