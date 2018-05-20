والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد

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أفادت وسائل اعلام اسبانية اليوم الأحد, أن والد اللاعب البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا (26 سنة) قد كثف من اتصالاته في الآونة الأخيرة مع وكلاء نجله وإدارة ريال مدريد من أجل انتقاله لنادي العاصمة الاسبانية في الميركاتو القادم.
وقالت صحيفة ''ماركا'' الاسبانية ''المهاجم البرازيلي يرغب في ارتداء قميص النادي الملكي ابتداء من الموسم المقبل رغم صعوبة اقناع النادي الفرنسي للتخلي عن خدماته بعد موسم واحد''.
وأضافت الصحيفة '' والد نيمار اضحى يكلم كثيرا جوني كالافات مسؤول انتقالات ريال وبيني زاهافي وكيل اللاعب في الأسابيع الأخيرة, والذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في ترسيم انتقاله إلى مدريد''.
وكان اللاعب البرازيلي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جرمان في الصيف الماضي قادما من نادي برشلونة في صفقة تاريخية قدرت ب 222 مليون أورو.
أفادت وسائل اعلام اسبانية اليوم الأحد, أن والد اللاعب البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا (26 سنة) قد كثف من اتصالاته في الآونة الأخيرة مع وكلاء نجله وإدارة ريال مدريد من أجل انتقاله لنادي العاصمة الاسبانية في الميركاتو القادم.
وقالت صحيفة ''ماركا'' الاسبانية ''المهاجم البرازيلي يرغب في ارتداء قميص النادي الملكي ابتداء من الموسم المقبل رغم صعوبة اقناع النادي الفرنسي للتخلي عن خدماته بعد موسم واحد''.
وأضافت الصحيفة '' والد نيمار اضحى يكلم كثيرا جوني كالافات مسؤول انتقالات ريال وبيني زاهافي وكيل اللاعب في الأسابيع الأخيرة, والذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في ترسيم انتقاله إلى مدريد''.
وكان اللاعب البرازيلي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جرمان في الصيف الماضي قادما من نادي برشلونة في صفقة تاريخية قدرت ب 222 مليون أورو.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
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18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
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17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
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17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018