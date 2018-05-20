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يوم الأحد 20 ماي 2018
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والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
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الأولى
والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018 | 15:40

أفادت وسائل اعلام اسبانية اليوم الأحد, أن والد اللاعب البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا (26 سنة) قد كثف من اتصالاته في الآونة الأخيرة مع وكلاء نجله وإدارة ريال مدريد من أجل انتقاله لنادي العاصمة الاسبانية في الميركاتو القادم.

وقالت صحيفة ''ماركا'' الاسبانية ''المهاجم البرازيلي يرغب في ارتداء قميص النادي الملكي ابتداء من الموسم المقبل رغم صعوبة اقناع النادي الفرنسي للتخلي عن خدماته بعد موسم واحد''.

وأضافت الصحيفة '' والد نيمار اضحى يكلم كثيرا جوني كالافات مسؤول انتقالات ريال وبيني زاهافي وكيل اللاعب في الأسابيع الأخيرة, والذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في ترسيم انتقاله إلى مدريد''.

وكان اللاعب البرازيلي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جرمان في الصيف الماضي قادما من نادي برشلونة في صفقة تاريخية قدرت ب 222 مليون أورو.

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الأولى
والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018 | 15:40

أفادت وسائل اعلام اسبانية اليوم الأحد, أن والد اللاعب البرازيلي لباريس سان جرمان الفرنسي نيمار دا سيلفا (26 سنة) قد كثف من اتصالاته في الآونة الأخيرة مع وكلاء نجله وإدارة ريال مدريد من أجل انتقاله لنادي العاصمة الاسبانية في الميركاتو القادم.

وقالت صحيفة ''ماركا'' الاسبانية ''المهاجم البرازيلي يرغب في ارتداء قميص النادي الملكي ابتداء من الموسم المقبل رغم صعوبة اقناع النادي الفرنسي للتخلي عن خدماته بعد موسم واحد''.

وأضافت الصحيفة '' والد نيمار اضحى يكلم كثيرا جوني كالافات مسؤول انتقالات ريال وبيني زاهافي وكيل اللاعب في الأسابيع الأخيرة, والذي من المتوقع أن يلعب دورا محوريا في ترسيم انتقاله إلى مدريد''.

وكان اللاعب البرازيلي قد انتقل إلى صفوف باريس سان جرمان في الصيف الماضي قادما من نادي برشلونة في صفقة تاريخية قدرت ب 222 مليون أورو.

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سفيان الأسود
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