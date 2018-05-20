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يوم الأحد 20 ماي 2018
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بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
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الأولى
بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018 | 15:32

قال الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لإذاعة موزاييك إن قرار الانسحاب من وثيقة قرطاج 2 من عدمه، مسائل تقررها مؤسسات الاتحاد، على غرار الهيئة الإدارية.

وأضاف قوله ''إذا رأينا بأنّ وجودنا ليس له معنى ومقترحاتنا غير مسموعة يصبح كل شيء وارد.. ونعود لمؤسسات الإتحاد ونتخذ القرار في وقته".

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الأولى
بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018 | 15:32

قال الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لإذاعة موزاييك إن قرار الانسحاب من وثيقة قرطاج 2 من عدمه، مسائل تقررها مؤسسات الاتحاد، على غرار الهيئة الإدارية.

وأضاف قوله ''إذا رأينا بأنّ وجودنا ليس له معنى ومقترحاتنا غير مسموعة يصبح كل شيء وارد.. ونعود لمؤسسات الإتحاد ونتخذ القرار في وقته".

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20 ماي 2018 السّاعة 18:41
لم يكن يوما عاديا في مدينة رادس، حشود غفيرة من المواطنين ولوا وجوههم شطر الضاحية التي تدثرت عصر الأحد بلباس...
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تصفيات البطولة العربية للأندية: حكم جزائري لمباراة النادي الافريقي/الوئام الموريتاني
20 ماي 2018 السّاعة 18:05
وتعد الفرصة مواتية امام النادي الافريقي لتحقيق انتصاره الاول بعدما تعادل مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء...
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الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018 السّاعة 17:36
اقيمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دورة التدارك المصغرة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة...
المزيد >>
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سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
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