بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد

قال الأمين العام المساعد بإتحاد الشغل بوعلي المباركي في تصريح لإذاعة موزاييك إن قرار الانسحاب من وثيقة قرطاج 2 من عدمه، مسائل تقررها مؤسسات الاتحاد، على غرار الهيئة الإدارية.

وأضاف قوله ''إذا رأينا بأنّ وجودنا ليس له معنى ومقترحاتنا غير مسموعة يصبح كل شيء وارد.. ونعود لمؤسسات الإتحاد ونتخذ القرار في وقته".