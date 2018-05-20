بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)

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بثت قناة "أن بي سي" الأمريكية تسجيل فيديو لمؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير بيل غيتس وهو يهزأ أمام موظفي مؤسسته من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويقول غيتس الذي بات يدير جمعية إنسانية تعنى بشؤون الصحة: "التقيت بترامب مرتين، وخلال هذين اللقاءين سألني ترامب عن ما إذا كانت اللقاحات سيئة لأنه يعتزم تأسيس لجنة لدراسة أعراض اللقاحات".
وأضاف: "ترامب كان يريد معرفة الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (المسبب لمرض الإيدز) وفيروس الورم الحليمي البشري. وفسرت له أنه نادرا ما يكون هناك التباس بينهما".
وكشف غيتس أنه تفادى لقاء ترامب خلال حدث جمع بينهما قبل انتخابه رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن ترامب "يعرف الكثير عن مظهر ابنتي، وهو أمر لم تحبذه مليندا"، زوجة بيل غيتس.
بثت قناة "أن بي سي" الأمريكية تسجيل فيديو لمؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير بيل غيتس وهو يهزأ أمام موظفي مؤسسته من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويقول غيتس الذي بات يدير جمعية إنسانية تعنى بشؤون الصحة: "التقيت بترامب مرتين، وخلال هذين اللقاءين سألني ترامب عن ما إذا كانت اللقاحات سيئة لأنه يعتزم تأسيس لجنة لدراسة أعراض اللقاحات".
وأضاف: "ترامب كان يريد معرفة الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (المسبب لمرض الإيدز) وفيروس الورم الحليمي البشري. وفسرت له أنه نادرا ما يكون هناك التباس بينهما".
وكشف غيتس أنه تفادى لقاء ترامب خلال حدث جمع بينهما قبل انتخابه رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن ترامب "يعرف الكثير عن مظهر ابنتي، وهو أمر لم تحبذه مليندا"، زوجة بيل غيتس.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018