بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)

بثت قناة "أن بي سي" الأمريكية تسجيل فيديو لمؤسس شركة "مايكروسوفت" الملياردير بيل غيتس وهو يهزأ أمام موظفي مؤسسته من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ويقول غيتس الذي بات يدير جمعية إنسانية تعنى بشؤون الصحة: "التقيت بترامب مرتين، وخلال هذين اللقاءين سألني ترامب عن ما إذا كانت اللقاحات سيئة لأنه يعتزم تأسيس لجنة لدراسة أعراض اللقاحات".

وأضاف: "ترامب كان يريد معرفة الفرق بين فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب (المسبب لمرض الإيدز) وفيروس الورم الحليمي البشري. وفسرت له أنه نادرا ما يكون هناك التباس بينهما".

وكشف غيتس أنه تفادى لقاء ترامب خلال حدث جمع بينهما قبل انتخابه رئيسا للبلاد، مشيرا إلى أن ترامب "يعرف الكثير عن مظهر ابنتي، وهو أمر لم تحبذه مليندا"، زوجة بيل غيتس.