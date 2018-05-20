الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن خليفة الحارس المخضرم، جيانلويجي بوفون، في قيادة المنتخب الإيطالي.

وقالت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، إن مدافع ميلان، ليوناردو بونوتشي، هو من سيقود الآزوري، بعدما غاب بوفون عن قائمة المنتخب، التي تستعد لخوض عدد من المباريات الودية.

ولعب بونوتشي 77 مباراة بقميص إيطاليا، وفي ظل عدم استدعاء جورجيو كيليني، الذي خاض 96 مباراة دولية، ستكون دفة القيادة في يد نجم ميلان.

وكان روبرتو مانشيني، المدير الفني الجديد لإيطاليا، قد أعلن قائمة الآزوري، التي ستواجه السعودية، نهاية ماي الجاري، ثم فرنسا وهولندا، مطلع جوان.