روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية

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14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018
أعلنت روسيا عن عزمها تصنيع مركبة فضائية جديدة قادرة على نقل البضائع من وإلى الفضاء. وذكر بيان لشركة "إينيرغيا" التي تقوم بانجاز هذا المشروع، أوردته وسائل اعلام روسية اليوم الأحد، أن "التصميم الفريد لهذه المركبة سيخولها نقل طنين من الحمولة إلى المدارات الأرضية القريبة والمتوسطة، وكذلك نقل حمولات من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض، بالإضافة لاحتوائها على قسم خاص مخصص لنقل النفايات الفضائية وإيصالها إلى مدارات محددة في الفضاء".
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المركبة باستخدام صواريخ "سويوز-2.1 " الروسية الثقيلة، وأن تكون قادرة على قضاء 370 يوما في الفضاء.
يذكر أن مركبات "سويوز-إم إس" الفضائية الروسية الحالية قادرة على نقل الحمولات والرواد من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية، ويمكنها استرجاع الرواد ونحو 140 كلغ من الحمولات الإضافية فقط إلى الأرض.
وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد اعلنت في وقت سابق ،عن نيتها إطلاق مركبة "سويوز-ام اس 9 " نحو محطة الفضاء الدولية، منتصف السنة الجارية من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.
أعلنت روسيا عن عزمها تصنيع مركبة فضائية جديدة قادرة على نقل البضائع من وإلى الفضاء. وذكر بيان لشركة "إينيرغيا" التي تقوم بانجاز هذا المشروع، أوردته وسائل اعلام روسية اليوم الأحد، أن "التصميم الفريد لهذه المركبة سيخولها نقل طنين من الحمولة إلى المدارات الأرضية القريبة والمتوسطة، وكذلك نقل حمولات من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض، بالإضافة لاحتوائها على قسم خاص مخصص لنقل النفايات الفضائية وإيصالها إلى مدارات محددة في الفضاء".
ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المركبة باستخدام صواريخ "سويوز-2.1 " الروسية الثقيلة، وأن تكون قادرة على قضاء 370 يوما في الفضاء.
يذكر أن مركبات "سويوز-إم إس" الفضائية الروسية الحالية قادرة على نقل الحمولات والرواد من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية، ويمكنها استرجاع الرواد ونحو 140 كلغ من الحمولات الإضافية فقط إلى الأرض.
وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد اعلنت في وقت سابق ،عن نيتها إطلاق مركبة "سويوز-ام اس 9 " نحو محطة الفضاء الدولية، منتصف السنة الجارية من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018