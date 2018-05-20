روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية

أعلنت روسيا عن عزمها تصنيع مركبة فضائية جديدة قادرة على نقل البضائع من وإلى الفضاء. وذكر بيان لشركة "إينيرغيا" التي تقوم بانجاز هذا المشروع، أوردته وسائل اعلام روسية اليوم الأحد، أن "التصميم الفريد لهذه المركبة سيخولها نقل طنين من الحمولة إلى المدارات الأرضية القريبة والمتوسطة، وكذلك نقل حمولات من المحطة الفضائية الدولية إلى الأرض، بالإضافة لاحتوائها على قسم خاص مخصص لنقل النفايات الفضائية وإيصالها إلى مدارات محددة في الفضاء".

ومن المقرر أن يتم إطلاق هذه المركبة باستخدام صواريخ "سويوز-2.1 " الروسية الثقيلة، وأن تكون قادرة على قضاء 370 يوما في الفضاء.

يذكر أن مركبات "سويوز-إم إس" الفضائية الروسية الحالية قادرة على نقل الحمولات والرواد من الأرض إلى المحطة الفضائية الدولية، ويمكنها استرجاع الرواد ونحو 140 كلغ من الحمولات الإضافية فقط إلى الأرض.

وكانت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس" قد اعلنت في وقت سابق ،عن نيتها إطلاق مركبة "سويوز-ام اس 9 " نحو محطة الفضاء الدولية، منتصف السنة الجارية من قاعدة بايكونور الفضائية بكازاخستان.