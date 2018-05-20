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أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
أعلنت اليوم الأحد 20 ماي 2018 الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها انها وجهت دعوة لفريق القوافل وفريق اتحاد بن قردان للحضور يوم الغد الإثنين 21 ماي 201 (الساعة 10:30 و13:30).
كما أفادت إنه تقرر تكوين لجنة منبثقة عن المكتب الجامعي للنظر في الملف من كل جوانبه.
كما سيتم توجيه دعوة إلى طاقة تحكيم المقابلة والمراقب والمنسق العام للحضور يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.
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أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
أعلنت اليوم الأحد 20 ماي 2018 الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها انها وجهت دعوة لفريق القوافل وفريق اتحاد بن قردان للحضور يوم الغد الإثنين 21 ماي 201 (الساعة 10:30 و13:30).
كما أفادت إنه تقرر تكوين لجنة منبثقة عن المكتب الجامعي للنظر في الملف من كل جوانبه.
كما سيتم توجيه دعوة إلى طاقة تحكيم المقابلة والمراقب والمنسق العام للحضور يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.
مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018 السّاعة 18:47
وافق رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، المهندس هاني أبو ريدة، على شروط الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني...المزيد >>
في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018 السّاعة 18:41
لم يكن يوما عاديا في مدينة رادس، حشود غفيرة من المواطنين ولوا وجوههم شطر الضاحية التي تدثرت عصر الأحد بلباس...المزيد >>
تصفيات البطولة العربية للأندية: حكم جزائري لمباراة النادي الافريقي/الوئام الموريتاني
20 ماي 2018 السّاعة 18:05
وتعد الفرصة مواتية امام النادي الافريقي لتحقيق انتصاره الاول بعدما تعادل مع الفيصلي السعودي 2-2 في لقاء...المزيد >>
الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018 السّاعة 17:36
اقيمت اليوم الأحد مباريات الجولة الثالثة من دورة التدارك المصغرة الخاصة بالرابطة المحترفة الثانية لكرة...المزيد >>
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018
-
16:52تأكيد أمريكي.. سحب فتيل الحرب التجارية مع الصين
20 ماي 2018
-
16:49جمعية القضاة التونسيين تنعى المناضلة ميّة الجريبي
20 ماي 2018
-
16:417 حلول للتخلص من العطش في نهار رمضان
20 ماي 2018
-
16:21دراسة حسابية معقدة تتوقع "الفائز" بمونديال روسيا
20 ماي 2018
-
16:00الهند.. وفاة مسلم ضربا بسبب بقرة
20 ماي 2018
-
15:57ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا في الكونغو الديمقراطية إلى 21 حالة
20 ماي 2018
-
15:40والد نيمار يكثف اتصالاته مع ريال مدريد
20 ماي 2018
-
15:32بوعلي المباركي: الإنسحاب من وثيقة قرطاج تقرّره مؤسسات الإتحاد
20 ماي 2018
-
15:21بيل غيتس يستهزئ بترامب أمام موظفيه (شاهد)
20 ماي 2018
-
15:15الكشف عن خليفة بوفون في قيادة المنتخب الايطالي
20 ماي 2018
-
15:10اكتشاف حقول نفطية وغازية ضخمة في دول عربية ستغير مجرى حياتها
20 ماي 2018
-
14:30روسيا تعتزم تطوير نوع جديد من المركبات الفضائية
20 ماي 2018
سفيان الأسودرمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...المزيد >>
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