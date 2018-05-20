أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

أعلنت اليوم الأحد 20 ماي 2018 الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها انها وجهت دعوة لفريق القوافل وفريق اتحاد بن قردان للحضور يوم الغد الإثنين 21 ماي 201 (الساعة 10:30 و13:30).

كما أفادت إنه تقرر تكوين لجنة منبثقة عن المكتب الجامعي للنظر في الملف من كل جوانبه.

كما سيتم توجيه دعوة إلى طاقة تحكيم المقابلة والمراقب والمنسق العام للحضور يوم الثلاثاء 22 ماي 2018.