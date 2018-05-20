إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية

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نفّذت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني) يوم أمس السبت 19 ماي 2018 حملات أمنية متزامنة بكامل تراب الجمهوريّة، وذلك في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام .
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد 20 ماي 2018، فقد أسفر مجموع هذه الحملات عن ما يلي:
- إيقاف 479 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام
- حجز 11 سيارة مفتش عنها
- حجز 08 سيارات و237 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية
- تحرير 537 محضرا عدليّا
- تحرير 123 محضرا جبائيّا
- تحرير 996 مخالفة مرورية
نفّذت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني) يوم أمس السبت 19 ماي 2018 حملات أمنية متزامنة بكامل تراب الجمهوريّة، وذلك في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام .
ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد 20 ماي 2018، فقد أسفر مجموع هذه الحملات عن ما يلي:
- إيقاف 479 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام
- حجز 11 سيارة مفتش عنها
- حجز 08 سيارات و237 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية
- تحرير 537 محضرا عدليّا
- تحرير 123 محضرا جبائيّا
- تحرير 996 مخالفة مرورية
-
14:12أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
20 ماي 2018
-
13:58إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية
20 ماي 2018
-
13:37السبسي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة المناضلة ميّة الجريبي(صور)
20 ماي 2018
-
13:26عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع
20 ماي 2018
-
13:18مسيرة دعم للقضية الفلسطينية بقابس
20 ماي 2018
-
13:11مئات من المستوطنين الصهاينة يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
20 ماي 2018
-
12:29مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين
20 ماي 2018
-
12:17الدولة تسترجع عقارا دوليا بسكرة
20 ماي 2018
-
11:53الأطباء الشبان يهددون بالاضراب مجددا
20 ماي 2018
-
11:36مجموعة "LG" في حداد
20 ماي 2018
-
-
11:15كبرى شركات صناعة الأدوية في الصين مهتمة بالسوق التونسية
20 ماي 2018
-
10:23النجم الساحلي يحدد ثمن التفريط في عمرو مرعي
20 ماي 2018
-
09:59الخرطوم تستدعي السفير المصري
20 ماي 2018
-
09:32قوافل قفصة تقرّر مقاضاة طاقم تحكيم مباراة اتحاد بن قردان
20 ماي 2018
-
09:14المغرب يتخذ إجراءات ضد غواتيمالا ردا على نقلها سفارتها إلى القدس
20 ماي 2018
-
09:00كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة الرابعة لمرحلة التتويج
20 ماي 2018
-
01:03بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""
20 ماي 2018
-
00:56لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018
-
00:37النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي
20 ماي 2018