إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

نفّذت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني) يوم أمس السبت 19 ماي 2018 حملات أمنية متزامنة بكامل تراب الجمهوريّة، وذلك في إطار التصدّي للجريمة والمظاهر المخلة بالأمن العام .

ووفق بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الأحد 20 ماي 2018، فقد أسفر مجموع هذه الحملات عن ما يلي:

- إيقاف 479 شخصا مفتشا عنهم من أجل تورّطهم في قضايا حق عام

- حجز 11 سيارة مفتش عنها

- حجز 08 سيارات و237 دراجة نارية غير مستوفاة لوثائقها القانونية

- تحرير 537 محضرا عدليّا

- تحرير 123 محضرا جبائيّا

- تحرير 996 مخالفة مرورية