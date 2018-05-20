السبسي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة المناضلة ميّة الجريبي(صور)

تحوّل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأحد 20 ماي 2018، إلى منزل عائلة فقيدة تونس المناضلة ميّة الجريبي، لتقديم واجب العزاء ومواساة العائلة في هذا المصاب الجلل.

واستحضر رئيس الدولة مناقب الفقيدة، أيقونة النضال السياسي والحقوقي، التي جعلت من مسيرتها عنوانًا للكلمة الحرة ورمزا للوفاء والثبات على المبدأ والتفاني في خدمة تونس والدفاع على قيم الديمقراطية والعدالة والمساواة.