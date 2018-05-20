عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع

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أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس الفلسطيني البالغ من العمر 82 عاما قد زار في وقت متأخر من أمس السبت مستشفى في رام الله لإجراء مراجعة للعملية التي أجراها في الأذن الوسطى الثلاثاء، حسب وكالة "وفا" الرسمية.
ولم يترأس عباس الوفد الفلسطيني في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتطورات القضية الفلسطينية والذي عقد في اسطنبول الجمعة، وذلك دون صدور أي تعليق رسمي من رام الله على أسباب غيابه عن الفعالية.
ووردت في وسائل الإعلام منذ بداية العام الجاري شائعات تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني، لكن حركة "فتح" نفت تلك المزاعم.
وفي أكتوبر 2016، نُقل عباس إلى مستشفى بالضفة الغربية دون إعلان مسبق لإجراء فحوصات للقلب التي قال الطبيب إن نتائجها جاءت طبيعية.
أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، حسب وكالة "رويترز".
وكان الرئيس الفلسطيني البالغ من العمر 82 عاما قد زار في وقت متأخر من أمس السبت مستشفى في رام الله لإجراء مراجعة للعملية التي أجراها في الأذن الوسطى الثلاثاء، حسب وكالة "وفا" الرسمية.
ولم يترأس عباس الوفد الفلسطيني في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتطورات القضية الفلسطينية والذي عقد في اسطنبول الجمعة، وذلك دون صدور أي تعليق رسمي من رام الله على أسباب غيابه عن الفعالية.
ووردت في وسائل الإعلام منذ بداية العام الجاري شائعات تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني، لكن حركة "فتح" نفت تلك المزاعم.
وفي أكتوبر 2016، نُقل عباس إلى مستشفى بالضفة الغربية دون إعلان مسبق لإجراء فحوصات للقلب التي قال الطبيب إن نتائجها جاءت طبيعية.
-
14:12أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
20 ماي 2018
-
13:58إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية
20 ماي 2018
-
13:37السبسي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة المناضلة ميّة الجريبي(صور)
20 ماي 2018
-
13:26عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع
20 ماي 2018
-
13:18مسيرة دعم للقضية الفلسطينية بقابس
20 ماي 2018
-
13:11مئات من المستوطنين الصهاينة يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
20 ماي 2018
-
12:29مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين
20 ماي 2018
-
12:17الدولة تسترجع عقارا دوليا بسكرة
20 ماي 2018
-
11:53الأطباء الشبان يهددون بالاضراب مجددا
20 ماي 2018
-
11:36مجموعة "LG" في حداد
20 ماي 2018
-
-
11:15كبرى شركات صناعة الأدوية في الصين مهتمة بالسوق التونسية
20 ماي 2018
-
10:23النجم الساحلي يحدد ثمن التفريط في عمرو مرعي
20 ماي 2018
-
09:59الخرطوم تستدعي السفير المصري
20 ماي 2018
-
09:32قوافل قفصة تقرّر مقاضاة طاقم تحكيم مباراة اتحاد بن قردان
20 ماي 2018
-
09:14المغرب يتخذ إجراءات ضد غواتيمالا ردا على نقلها سفارتها إلى القدس
20 ماي 2018
-
09:00كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة الرابعة لمرحلة التتويج
20 ماي 2018
-
01:03بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""
20 ماي 2018
-
00:56لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018
-
00:37النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي
20 ماي 2018