عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع

أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، حسب وكالة "رويترز".

وكان الرئيس الفلسطيني البالغ من العمر 82 عاما قد زار في وقت متأخر من أمس السبت مستشفى في رام الله لإجراء مراجعة للعملية التي أجراها في الأذن الوسطى الثلاثاء، حسب وكالة "وفا" الرسمية.

ولم يترأس عباس الوفد الفلسطيني في القمة الطارئة لمنظمة التعاون الإسلامي الخاصة بتطورات القضية الفلسطينية والذي عقد في اسطنبول الجمعة، وذلك دون صدور أي تعليق رسمي من رام الله على أسباب غيابه عن الفعالية.

ووردت في وسائل الإعلام منذ بداية العام الجاري شائعات تتحدث عن تدهور الحالة الصحية للرئيس الفلسطيني، لكن حركة "فتح" نفت تلك المزاعم.

وفي أكتوبر 2016، نُقل عباس إلى مستشفى بالضفة الغربية دون إعلان مسبق لإجراء فحوصات للقلب التي قال الطبيب إن نتائجها جاءت طبيعية.

المصدر: رويترز