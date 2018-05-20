مسيرة دعم للقضية الفلسطينية بقابس

نظم ليلة السبت الأحد، الاتحاد الجهوي للشغل بقابس مسيرة شعبية دعما للقضية الفلسطينية وللفلسطينيين.

وجابت هذه المسيرة التي شارك فيها العديد من النقابيين والناشطين في المجتمع المدني، انطلاقا من أمام دار الاتحاد، الشوارع الرئيسية لمدينة قابس. ورفع المشاركون فيها شعارات تنتقد الصمت الرسمي العربي إزاء ما يحدث من قتل للفلسطينيين ومن » تهويد للقدس الشريف ».

وعبر المشاركون في هذه المسيرة عن وقوفهم الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني الأبي مستنكرين الخطوة التي اتخذتها الادارة الامركية بنقل سفارتها إلى القدس الشريف معتبرين ذلك نكتبة ثانية قد حلت بالعرب والمسلمين بسبب حالة التشرذم والهوان الذي يعيشونه.

وعبر المشاركون في المسيرة عن يقينهم بأن القدس لن تكون إلا عاصمة للفلسطنييين بفضل نضالهم وتضحيتهم من أجل قضيتهم العادلة ووقوف الشعوب الحرة الى جانبهم.