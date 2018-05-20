مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين
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12:29مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين
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مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين
منع أعوان الأمن في مطار تونس قرطاج امس السبت أما ألمانية من مغادرة التراب التونسي بتهمة اختطاف ابنتيها.
وحاولت الام أمس العودة إلى بلدها رفقة ابنتيها اللتين جلبتهما من ولاية القصرين.
وكانت الأم عجزت عن تنفيذ حكم قضائي صادر لها منذ ثلاث سنوات يقضي بحقها في حضانة البنتين والحق في إعادتهما لألمانيا.
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مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين
منع أعوان الأمن في مطار تونس قرطاج امس السبت أما ألمانية من مغادرة التراب التونسي بتهمة اختطاف ابنتيها.
وحاولت الام أمس العودة إلى بلدها رفقة ابنتيها اللتين جلبتهما من ولاية القصرين.
وكانت الأم عجزت عن تنفيذ حكم قضائي صادر لها منذ ثلاث سنوات يقضي بحقها في حضانة البنتين والحق في إعادتهما لألمانيا.
أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
20 ماي 2018 السّاعة 14:12
أعلنت اليوم الأحد 20 ماي 2018 الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها انها وجهت دعوة لفريق القوافل وفريق اتحاد...المزيد >>
إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية
20 ماي 2018 السّاعة 13:58
نفّذت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني) يوم أمس السبت 19 ماي 2018 حملات أمنية متزامنة بكامل تراب...المزيد >>
السبسي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة المناضلة ميّة الجريبي(صور)
20 ماي 2018 السّاعة 13:37
تحوّل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأحد 20 ماي 2018، إلى منزل عائلة فقيدة تونس المناضلة ميّة...المزيد >>
عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع
20 ماي 2018 السّاعة 13:26
أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، حسب...المزيد >>
-
14:12أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
20 ماي 2018
-
13:58إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية
20 ماي 2018
-
13:37السبسي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة المناضلة ميّة الجريبي(صور)
20 ماي 2018
-
13:26عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع
20 ماي 2018
-
13:18مسيرة دعم للقضية الفلسطينية بقابس
20 ماي 2018
-
13:11مئات من المستوطنين الصهاينة يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
20 ماي 2018
-
12:29مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين
20 ماي 2018
-
12:17الدولة تسترجع عقارا دوليا بسكرة
20 ماي 2018
-
11:53الأطباء الشبان يهددون بالاضراب مجددا
20 ماي 2018
-
11:36مجموعة "LG" في حداد
20 ماي 2018
-
-
11:15كبرى شركات صناعة الأدوية في الصين مهتمة بالسوق التونسية
20 ماي 2018
-
10:23النجم الساحلي يحدد ثمن التفريط في عمرو مرعي
20 ماي 2018
-
09:59الخرطوم تستدعي السفير المصري
20 ماي 2018
-
09:32قوافل قفصة تقرّر مقاضاة طاقم تحكيم مباراة اتحاد بن قردان
20 ماي 2018
-
09:14المغرب يتخذ إجراءات ضد غواتيمالا ردا على نقلها سفارتها إلى القدس
20 ماي 2018
-
09:00كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة الرابعة لمرحلة التتويج
20 ماي 2018
-
01:03بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""
20 ماي 2018
-
00:56لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018
-
00:37النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي
20 ماي 2018
سفيان الأسودرمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة