مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

منع أعوان الأمن في مطار تونس قرطاج امس السبت أما ألمانية من مغادرة التراب التونسي بتهمة اختطاف ابنتيها.

وحاولت الام أمس العودة إلى بلدها رفقة ابنتيها اللتين جلبتهما من ولاية القصرين.

وكانت الأم عجزت عن تنفيذ حكم قضائي صادر لها منذ ثلاث سنوات يقضي بحقها في حضانة البنتين والحق في إعادتهما لألمانيا.