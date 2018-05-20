الدولة تسترجع عقارا دوليا بسكرة

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بأريانة، عقارا دوليا بمدينة سكرة مساحته 1.2 هك تقريبا.

وجاء في بلاغ لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، أن عملية استرجاع العقار تمت يوم الخميس 17 ماي 2018، بالقوة العامة تنفيذا لحكم قضائي يلزم المستولي على العقار بالخروج لعدم الصفة، دون تسجيل أي اعتراض يذكر.

ويقع العقار في المنطقة العمرانية وقد تم الاستيلاء عليه من طرف أحد المواطنين.

للإشارة تم إلى حد الآن استرجاع قرابة 28 ألف هكتار من الأراضي الدولية.