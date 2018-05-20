الأطباء الشبان يهددون بالاضراب مجددا

هدّدت المنظمة التونسية للأطباء الشبان مجددا بالدخول في اضراب عام وطنى في حال عدم الاستجابة لمطالبها المتمثّلة اساسا في الخدمة المدنية للأطباء الشبان والدراسات الطبية والأجور.

ويذكر ان المنظمة كانت قد أعلنت تعليق الإضراب العام الشامل الذي كان مبرمجا يوم الاثنين 16 أفريل 2018 وذلك بعد التوصل إلى اتفاق بخصوص جملة من المطالب.