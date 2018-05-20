مجموعة "LG" في حداد

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توفي رئيس مجموعة "LG" الكورية الجنوبية كو بون-مو عن 73 عاما، كما أعلن مسؤولون في المجموعة اليوم الأحد.
وخلال عمل كو بون-مو على رأس المجموعة لأكثر من عشرين عاما، سجلت مبيعاتها ارتفاعا كبيرا، بلغت 160 ترليون وون (148 مليار دولار) العام الماضي، مقابل ثلاثين ترليون في 1994.
وكان كو بون-مو دخل الأسبوع الماضي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ. وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤولين في الشركة إنه رفض علاجات لإبقائه على قيد الحياة.
وتفيد معلومات بأن كو طلب أن يتولى ابنه بالتبني كو كوانغ-مو قيادة المجموعة التي تسيطر عليها عائلته خلفا له.
وكو كوانغ-مو في الأربعين من العمر، وهو الابن البكر للأخ الأصغر لكو بون-مو، الذي قام بتبنيه في 2004، بعد مصرع ابنه في حادث سير في تسعينات القرن الماضي.
رئيس مجموعة "إل جي" الكورية الجنوبية كو بون-مو
توفي رئيس مجموعة "LG" الكورية الجنوبية كو بون-مو عن 73 عاما، كما أعلن مسؤولون في المجموعة اليوم الأحد.
وخلال عمل كو بون-مو على رأس المجموعة لأكثر من عشرين عاما، سجلت مبيعاتها ارتفاعا كبيرا، بلغت 160 ترليون وون (148 مليار دولار) العام الماضي، مقابل ثلاثين ترليون في 1994.
وكان كو بون-مو دخل الأسبوع الماضي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ. وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤولين في الشركة إنه رفض علاجات لإبقائه على قيد الحياة.
وتفيد معلومات بأن كو طلب أن يتولى ابنه بالتبني كو كوانغ-مو قيادة المجموعة التي تسيطر عليها عائلته خلفا له.
وكو كوانغ-مو في الأربعين من العمر، وهو الابن البكر للأخ الأصغر لكو بون-مو، الذي قام بتبنيه في 2004، بعد مصرع ابنه في حادث سير في تسعينات القرن الماضي.
رئيس مجموعة "إل جي" الكورية الجنوبية كو بون-مو
-
14:12أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
20 ماي 2018
-
13:58إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية
20 ماي 2018
-
13:37السبسي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة المناضلة ميّة الجريبي(صور)
20 ماي 2018
-
13:26عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع
20 ماي 2018
-
13:18مسيرة دعم للقضية الفلسطينية بقابس
20 ماي 2018
-
13:11مئات من المستوطنين الصهاينة يقتحمون ساحات المسجد الأقصى
20 ماي 2018
-
12:29مطار تونس قرطاج: منع ألمانية من السفر بتهمة "اختطاف ابنتيها" من القصرين
20 ماي 2018
-
12:17الدولة تسترجع عقارا دوليا بسكرة
20 ماي 2018
-
11:53الأطباء الشبان يهددون بالاضراب مجددا
20 ماي 2018
-
11:36مجموعة "LG" في حداد
20 ماي 2018
-
-
11:15كبرى شركات صناعة الأدوية في الصين مهتمة بالسوق التونسية
20 ماي 2018
-
10:23النجم الساحلي يحدد ثمن التفريط في عمرو مرعي
20 ماي 2018
-
09:59الخرطوم تستدعي السفير المصري
20 ماي 2018
-
09:32قوافل قفصة تقرّر مقاضاة طاقم تحكيم مباراة اتحاد بن قردان
20 ماي 2018
-
09:14المغرب يتخذ إجراءات ضد غواتيمالا ردا على نقلها سفارتها إلى القدس
20 ماي 2018
-
09:00كرة اليد: نتائج وترتيب الجولة الرابعة لمرحلة التتويج
20 ماي 2018
-
01:03بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب والنهضة في "شالوم""
20 ماي 2018
-
00:56لمن يعاني الأرق .. نصائح لنوم عميق
20 ماي 2018
-
00:37النيجر.. مقتل 17 مدنيا بمجزرة ارتكبها مسلحون قدموا من مالي
20 ماي 2018