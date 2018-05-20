مجموعة "LG" في حداد

توفي رئيس مجموعة "LG" الكورية الجنوبية كو بون-مو عن 73 عاما، كما أعلن مسؤولون في المجموعة اليوم الأحد.

وخلال عمل كو بون-مو على رأس المجموعة لأكثر من عشرين عاما، سجلت مبيعاتها ارتفاعا كبيرا، بلغت 160 ترليون وون (148 مليار دولار) العام الماضي، مقابل ثلاثين ترليون في 1994.

وكان كو بون-مو دخل الأسبوع الماضي إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية في الدماغ. وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية نقلا عن مسؤولين في الشركة إنه رفض علاجات لإبقائه على قيد الحياة.

وتفيد معلومات بأن كو طلب أن يتولى ابنه بالتبني كو كوانغ-مو قيادة المجموعة التي تسيطر عليها عائلته خلفا له.

وكو كوانغ-مو في الأربعين من العمر، وهو الابن البكر للأخ الأصغر لكو بون-مو، الذي قام بتبنيه في 2004، بعد مصرع ابنه في حادث سير في تسعينات القرن الماضي.

رئيس مجموعة "إل جي" الكورية الجنوبية كو بون-مو

المصدر: روسيا اليوم