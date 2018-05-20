النجم الساحلي يحدد ثمن التفريط في عمرو مرعي

كشفت صحيفة اليوم السابع المصرية في تقرير صادر امس السبت عن القيمة المالية التي تطالب بها إدارة النجم الساحلي مقابل التفريط في مهاجمها المصري عمرو مرعي الذي يدخل ضمن اهتمامات نادي الزمالك المصري .

تمسك نادي الزمالك بالتعاقد مع عمرو مرعي جعل إدارة النجم تطالب بما يزيد عن 1 مليون دولار للتفريط في مهاجمها المصري .

مع التذكير أن عمرو مرعي كان قد إنتقل الصيف المنقضي من نادي إنبي المصري إلى النجم الساحلي مقابل 400 ألف دولار .