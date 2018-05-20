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يوم الأحد 20 ماي 2018
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الأولى
الخرطوم تستدعي السفير المصري
20 ماي 2018 | 09:59

 قالت الخارجية السودانية، السبت، إنها استدعت السفير المصري في الخرطوم احتجاجاً على مسلسل "أبوعمر المصري" الذي يذاع حالياً على فضائيات مصرية.

 وقالت الوزارة في بيان رسمي "منذ مطلع شهر رمضان المعظم بدأت بعض القنوات الفضائية المصرية عرض مسلسل مصري بعنوان (أبوعمر المصري) بعد أن تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".

 وأضاف البيان "سعى القائمون على المسلسل لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء #السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة".

 وأكد البيان أن "هذا العمل المسيء للشعبين الشقيقين قد أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين، إذ أن هناك 8 رحلات جوية يومية وأكثر من 50 رحلة يومية للحافلات والمركبات بين البلدين".

 وأكدت الخرطوم أنه لم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية.

وأشار السودان إلى أن هناك تنسيقا أمنيا كبيرا بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين وذلك وفقاً للاتفاق بينهما والذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية من أي بلد تجاه البلد الآخر.

وشدد البيان على "أن هذا المسلسل المسيء للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان ما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين ومن المؤكد أن مصير هذه المحاولة البائسة الفشل الذريع".

وأشار البيان إلى استدعاء الخارجية السودانية يوم 16 مايو الجاري السفير المصري بالخرطوم وأبلغت سفارته احتجاجاً رسمياً كما سلمت مذكرة بذلك لسلطات بلده.

ووفق بيان خارجية السودان فإن هذا الاستدعاء تم قبل عرض المسلسل على الفضائيات.

وطالبت الخرطوم السلطات المصرية المعنية المبادرة لاتخاذ قرار مناسب يضع حداً أمام محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين.

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الأولى
الخرطوم تستدعي السفير المصري
20 ماي 2018 | 09:59

 قالت الخارجية السودانية، السبت، إنها استدعت السفير المصري في الخرطوم احتجاجاً على مسلسل "أبوعمر المصري" الذي يذاع حالياً على فضائيات مصرية.

 وقالت الوزارة في بيان رسمي "منذ مطلع شهر رمضان المعظم بدأت بعض القنوات الفضائية المصرية عرض مسلسل مصري بعنوان (أبوعمر المصري) بعد أن تم الترويج له بصورة عكست إصرار البعض على اختلاق وتكريس صورة نمطية سالبة تلصق تهمة الإرهاب ببعض المواطنين المصريين المقيمين أو الزائرين للسودان".

 وأضاف البيان "سعى القائمون على المسلسل لإيهام المتابعين بأن بعض أجزاء #السودان كانت مسرحاً لبعض أحداث المسلسل، واستخدمت العديد من الوسائل كلوحات السيارات السودانية التي تعد رمزاً سيادياً لا يجوز التعامل به إلا بعد الحصول على موافقة من السلطات السودانية المختصة".

 وأكد البيان أن "هذا العمل المسيء للشعبين الشقيقين قد أساء بوجه خاص للوجود المسالم للمواطنين المصريين بالسودان، والذين هم موجودون بعلم السلطات المصرية وفقاً لاتفاق تسهيل حركة المواطنين بين البلدين الشقيقين، إذ أن هناك 8 رحلات جوية يومية وأكثر من 50 رحلة يومية للحافلات والمركبات بين البلدين".

 وأكدت الخرطوم أنه لم يثبت تورط أي مواطن مصري مقيم بالسودان في أي حوادث إرهابية.

وأشار السودان إلى أن هناك تنسيقا أمنيا كبيرا بين الأجهزة العسكرية والأمنية والشرطية في البلدين وذلك وفقاً للاتفاق بينهما والذي لا يسمح بأي نشاط وأعمال عدائية من أي بلد تجاه البلد الآخر.

وشدد البيان على "أن هذا المسلسل المسيء للمواطنين المصريين القادمين والمقيمين بالسودان ما هو إلا محاولة عبثية لضرب الثقة وشل التواصل بين الشعبين الشقيقين ومن المؤكد أن مصير هذه المحاولة البائسة الفشل الذريع".

وأشار البيان إلى استدعاء الخارجية السودانية يوم 16 مايو الجاري السفير المصري بالخرطوم وأبلغت سفارته احتجاجاً رسمياً كما سلمت مذكرة بذلك لسلطات بلده.

ووفق بيان خارجية السودان فإن هذا الاستدعاء تم قبل عرض المسلسل على الفضائيات.

وطالبت الخرطوم السلطات المصرية المعنية المبادرة لاتخاذ قرار مناسب يضع حداً أمام محاولات البعض العبث بمصالح ومكتسبات البلدين الشقيقين.

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