قوافل قفصة تقرّر مقاضاة طاقم تحكيم مباراة اتحاد بن قردان

أكد الناطق الرسمي للقوافل الرياضية بقفصة ربيع بالخوجة أن الهيئة المديرة للفريق قررت مقاضاة طاقم تحكيم المباراة بعد انحيازه الواضح لنادي اتحاد بن قردان في المقابلة الفاصلة.

وأشار بالخوجة في تصريح لـ"شمس اف ام" إلى القيام بأذون على عرائض لرصد مكالمات طاقم التحكيم بين الشوطين وقبل المباراة.

وأوضح أن أسباب الانسحاب تعود أساسا إلى رفض الحكم الصادق السالمي تدوين احتراز ضد المسير في الاتحاد أيمن شندول والمظلمة التحكيمية التي تعرض لها الفريق، على حد تعبيره.