الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 20 ماي 2018
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
المغرب يتخذ إجراءات ضد غواتيمالا ردا على نقلها سفارتها إلى القدس
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو) النادي الافريقي يُتَوّجُ بكأس تونس للمرّة 13 في تاريخه.. متابعة (صور وفيديو)
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
الأولى
المغرب يتخذ إجراءات ضد غواتيمالا ردا على نقلها سفارتها إلى القدس
20 ماي 2018 | 09:14

 علقت الرباط خططا لشراكة توأمة مع نظيرتها غواتيمالا سيتي، احتجاجا على نقل غواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، عن نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية الرباط، لحسن العمراني، أنه في أعقاب قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة عاصمة غواتيما لا، غواتيمالا سيتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وافتتحت غواتيمالا سفارة في القدس، الأربعاء الماضي، بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى هناك في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقتلت القوات الإسرائيلية نحو 70 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس

المصدر: رويترز
تقرؤون أيضا
أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
20 ماي 2018 السّاعة 14:12
أعلنت اليوم الأحد 20 ماي 2018 الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها انها وجهت دعوة لفريق القوافل وفريق اتحاد...
المزيد >>
إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية
20 ماي 2018 السّاعة 13:58
نفّذت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني) يوم أمس السبت 19 ماي 2018 حملات أمنية متزامنة بكامل تراب...
المزيد >>
السبسي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة المناضلة ميّة الجريبي(صور)
20 ماي 2018 السّاعة 13:37
تحوّل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأحد 20 ماي 2018، إلى منزل عائلة فقيدة تونس المناضلة ميّة...
المزيد >>
عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع
20 ماي 2018 السّاعة 13:26
أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، حسب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
المغرب يتخذ إجراءات ضد غواتيمالا ردا على نقلها سفارتها إلى القدس
20 ماي 2018 | 09:14

 علقت الرباط خططا لشراكة توأمة مع نظيرتها غواتيمالا سيتي، احتجاجا على نقل غواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، عن نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية الرباط، لحسن العمراني، أنه في أعقاب قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة عاصمة غواتيما لا، غواتيمالا سيتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وافتتحت غواتيمالا سفارة في القدس، الأربعاء الماضي، بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى هناك في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقتلت القوات الإسرائيلية نحو 70 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس

المصدر: رويترز
تقرؤون أيضا
أحداث مباراة قفصة وبن قردان: جامعة كرة القدم توجّه الدعوة للفريقين
20 ماي 2018 السّاعة 14:12
أعلنت اليوم الأحد 20 ماي 2018 الجامعة التونسية لكرة القدم في بلاغ لها انها وجهت دعوة لفريق القوافل وفريق اتحاد...
المزيد >>
إيقاف 479 مفتشا عنهم في حملات أمنية بكامل الجمهورية
20 ماي 2018 السّاعة 13:58
نفّذت الوحدات الأمنيّة (أمن وطني وحرس وطني) يوم أمس السبت 19 ماي 2018 حملات أمنية متزامنة بكامل تراب...
المزيد >>
السبسي يقدم واجب العزاء لعائلة الفقيدة المناضلة ميّة الجريبي(صور)
20 ماي 2018 السّاعة 13:37
تحوّل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الأحد 20 ماي 2018، إلى منزل عائلة فقيدة تونس المناضلة ميّة...
المزيد >>
عباس يدخل المشفى للمرة الـ3 في أقل من أسبوع
20 ماي 2018 السّاعة 13:26
أعلن مسؤولون فلسطينيون أن الرئيس محمود عباس دخل اليوم المستشفى، وذلك للمرة الثالثة خلال أقل من أسبوع، حسب...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
سفيان الأسود
رمضـــان... والأسعــار
في تونس عادة ما يكون شهر رمضان اختبارا حقيقيا للحكومة في مجال التحكم في الأسعار ... منذ سنوات الأسعار في تونس فقدت الحكومة السيطرة عليها وصارت اليات التحكم فيها في أيدي الوسطاء...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
مية الجريبي في ذمة الله السيرة الذاتية لفقيدة تونس ميّة الجريبي ايمن شندول: "عمروسية وطوبال طيحوا قفصة باش يخدموا رواحهم... خاص ..شاهد رد فعل لاعبي ومسؤولي قوافل قفصة بعد اعلان الحكم... بالفيديو.. وليد الزريبي : "التاسعة أرادت توريط شيبوب... سفيان طوبال: "منذ تعيين السالمي تونس كاملة تعرف شكون باش... حسام البدري يشترط لتدريب النجم الساحلي جريدة الشروق ليوم الأحد 20 ماي 2018
﻿