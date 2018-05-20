المغرب يتخذ إجراءات ضد غواتيمالا ردا على نقلها سفارتها إلى القدس

علقت الرباط خططا لشراكة توأمة مع نظيرتها غواتيمالا سيتي، احتجاجا على نقل غواتيمالا سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأحد، عن نائب رئيس بلدية العاصمة المغربية الرباط، لحسن العمراني، أنه في أعقاب قرار غواتيمالا نقل سفارتها إلى القدس، قرر مجلس مدينة الرباط رفض النقاش بشأن اتفاقية التوأمة عاصمة غواتيما لا، غواتيمالا سيتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني.

وافتتحت غواتيمالا سفارة في القدس، الأربعاء الماضي، بعد يومين من نقل الولايات المتحدة سفارتها إلى هناك في خطوة أثارت غضب الفلسطينيين ولاقت إدانة دولية.

وتعتبر إسرائيل القدس عاصمتها بينما يريد الفلسطينيون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقتلت القوات الإسرائيلية نحو 70 متظاهرا فلسطينيا عند الحدود مع غزة في اليوم الذي افتتحت فيه الولايات المتحدة سفارتها الجديدة في القدس

المصدر: رويترز