حصلت كتلته على 54 مقعدا:مقتدى الصدر يفوز بالانتخابات البرلمانية في العراق

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أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، امس، فوز كتلة «سائرون» التي يتزعمها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على 54 مقعدا.
بغداد (وكالات)
ووفقا للأرقام التي أعلنتها المفوضية فقد حصل تحالف «سائرون» على 54 مقعدا، تلاه بالترتيب: تحالف «الفتح» 47 مقعدا، وائتلاف «النصر» 42 مقعدا، وائتلاف دولة القانون 26 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعدا، وائتلاف الوطنية 21 مقعدا، وتيار الحكمة الوطني 20 مقعدا.
وعلى الرغم من فوز كتلة «سائرون» بزعامة الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد، إلا أن رجل الدين الشيعي البارز، لا يمكنه أن يتولى رئاسة الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصلت ماجدة التميمي على المركز الأول عن كتلة «سائرون» ورائد فهمي على المركز الثاني عن القائمة.ويقول ائتلاف الصدر إنه يعارض بشدة أي تدخل أجنبي في العراق الذي يتلقى دعما قويا من طهران وواشنطن.
وجاءت كتلة «الفتح» في المرتبة الثانية بعد «سائرون» من حيث عدد المقاعد والأصوات، إذ حصلت على 47 مقعدا، ويتزعمها هادي العامري، الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، ويقود فصائل مسلحة لعبت دورا رئيسيا في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي المرتبة الثالثة، جاء «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، وحصل على 42 مقعدا.
وحصل العبادي على المركز الأول عن «ائتلاف النصر»، يليه علاء سكر سمحان ثانيا، ثم حسين علي فنجان ثالثا، وطه هاتف محيي رابعا، وحيدر عبد الكاظم خامسا، واراس حبيب محمد سادسا، وهناء تركي عبد سابعا.
وفي المرتبة الرابعة جاء ائتلاف دولة القانون بـ26 مقعدا، بزعامة نوري المالكي، الذي حصل على المركز الأول عن الائتلاف، يليه محمد شياع السوداني ثانيا، ثم أحمد سليم الثالث، وهشام عبد الملك رابعا، وعلي جبار خامسا، وعالية نصيف في المرتبة السادسة.
وحصل إياد علاوي على المركز الأول عن ائتلافه «الوطنية»، وعبد الحسين عبد الرضا، الأول عن حركة «إرادة»، وطلال الزوبعي، الأول عن تحالف «القرار»، ويونس قاسم عبد، الأول عن تحالف «بغداد» وفائق الشيخ علي، الأول عن «تمدن» وحمد ياسر الأول عن «الحزب المدني».
هذا وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، في مؤتمر صحفي عقده بعد منتصف ليلة امس، إن الانتخابات النيابية جرت بمراقبة دولية، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى بلغ 1416 شكوى و139 شكوى في التصويت الخاص، أما عدد المحطات التي تم إلغاؤها فبلغ 103 محطة.
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، امس، فوز كتلة «سائرون» التي يتزعمها رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على 54 مقعدا.
بغداد (وكالات)
ووفقا للأرقام التي أعلنتها المفوضية فقد حصل تحالف «سائرون» على 54 مقعدا، تلاه بالترتيب: تحالف «الفتح» 47 مقعدا، وائتلاف «النصر» 42 مقعدا، وائتلاف دولة القانون 26 مقعدا، والحزب الديمقراطي الكردستاني 25 مقعدا، وائتلاف الوطنية 21 مقعدا، وتيار الحكمة الوطني 20 مقعدا.
وعلى الرغم من فوز كتلة «سائرون» بزعامة الصدر في الانتخابات البرلمانية، وحصولها على أكبر عدد من المقاعد، إلا أن رجل الدين الشيعي البارز، لا يمكنه أن يتولى رئاسة الوزراء، لأنه لم يرشح نفسه في الانتخابات، لكن فوز كتلته يمنحه وضعا قويا في مفاوضات اختيار من سيتولى المنصب.
وبحسب المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فقد حصلت ماجدة التميمي على المركز الأول عن كتلة «سائرون» ورائد فهمي على المركز الثاني عن القائمة.ويقول ائتلاف الصدر إنه يعارض بشدة أي تدخل أجنبي في العراق الذي يتلقى دعما قويا من طهران وواشنطن.
وجاءت كتلة «الفتح» في المرتبة الثانية بعد «سائرون» من حيث عدد المقاعد والأصوات، إذ حصلت على 47 مقعدا، ويتزعمها هادي العامري، الذي تربطه علاقات وثيقة بإيران، ويقود فصائل مسلحة لعبت دورا رئيسيا في الحرب ضد تنظيم «داعش» الإرهابي.
وفي المرتبة الثالثة، جاء «ائتلاف النصر»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الحالي، حيدر العبادي، وحصل على 42 مقعدا.
وحصل العبادي على المركز الأول عن «ائتلاف النصر»، يليه علاء سكر سمحان ثانيا، ثم حسين علي فنجان ثالثا، وطه هاتف محيي رابعا، وحيدر عبد الكاظم خامسا، واراس حبيب محمد سادسا، وهناء تركي عبد سابعا.
وفي المرتبة الرابعة جاء ائتلاف دولة القانون بـ26 مقعدا، بزعامة نوري المالكي، الذي حصل على المركز الأول عن الائتلاف، يليه محمد شياع السوداني ثانيا، ثم أحمد سليم الثالث، وهشام عبد الملك رابعا، وعلي جبار خامسا، وعالية نصيف في المرتبة السادسة.
وحصل إياد علاوي على المركز الأول عن ائتلافه «الوطنية»، وعبد الحسين عبد الرضا، الأول عن حركة «إرادة»، وطلال الزوبعي، الأول عن تحالف «القرار»، ويونس قاسم عبد، الأول عن تحالف «بغداد» وفائق الشيخ علي، الأول عن «تمدن» وحمد ياسر الأول عن «الحزب المدني».
هذا وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، رياض البدران، في مؤتمر صحفي عقده بعد منتصف ليلة امس، إن الانتخابات النيابية جرت بمراقبة دولية، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى بلغ 1416 شكوى و139 شكوى في التصويت الخاص، أما عدد المحطات التي تم إلغاؤها فبلغ 103 محطة.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018