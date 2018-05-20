قرار حكومي يشعل جدلا جنسيا في فرنسا

قررت الحكومة الفرنسية التخلي عن دعم مشروع قرار كان سيحدد العمر القانوني لممارسة الجنس بـ 15 عاما على الأقل، مما نتج عنه غضب واستغراب شعبيان واسعا النطاق. وتم اقتراح مشروع القرار بداية من قبل وزير المساواة الفرنسي، مارلين شيابا، في شهر مارس الماضي. وجاء ذلك بعد قرار المحكمة إسقاط تهمة اغتصاب عن شخص مارس الجنس مع طفلة (11 عاما)، بذريعة أنها وافقت على ذلك مسبقا. وتضمن مشروع القرار الجديد ما يلي: «عندما يرتكب فعل مع قاصر بعمر 15 عاما أو أصغر، فإن ذلك يشخص على أنه اعتداء على الضحية التي لا تمتلك بالضرورة الفطنة والبصيرة الكافية للموافقة».