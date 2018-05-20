زفاف الأمير هــاري وميغـــان يشهد «مزيجـــا» فريــــــــدا من نوعـــه

انطلقت أمس السبت مراسم زفاف الأمير هاري، والممثلة الأمريكية السابقة ميغن ماركل في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور. وجمع الحفل مزيجا فخما من أبهة الملكية البريطانية وبريق هوليوود.

وارتدت العروس فستانًا أبيض من تصميم دار “جيفانشي” الفرنسية. ورسمت تصاميمه البريطانية كلير وايت كيلر. ودخلت ماركل الكنيسة وحيدة قبل أن يلاقيها حموها الأمير تشارلز الذي حلَّ محل والدها لاصطحابها إلى المذبح، بعد خضوع هذا الأخير لعملية في القلب. وكان الآلاف بالإضافة، إلى النجوم والمشاهير، قد توافدوا على مدينة وندسور الإنقليزية في انتظار بدء مراسم الزفاف، في حدث يأمل البعض أن يضخ دماء جديدة في عائلة مالكة تسعى إلى مواكبة العصر الحديث.