زفاف الأمير هــاري وميغـــان يشهد «مزيجـــا» فريــــــــدا من نوعـــه

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انطلقت أمس السبت مراسم زفاف الأمير هاري، والممثلة الأمريكية السابقة ميغن ماركل في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور. وجمع الحفل مزيجا فخما من أبهة الملكية البريطانية وبريق هوليوود.
وارتدت العروس فستانًا أبيض من تصميم دار “جيفانشي” الفرنسية. ورسمت تصاميمه البريطانية كلير وايت كيلر. ودخلت ماركل الكنيسة وحيدة قبل أن يلاقيها حموها الأمير تشارلز الذي حلَّ محل والدها لاصطحابها إلى المذبح، بعد خضوع هذا الأخير لعملية في القلب. وكان الآلاف بالإضافة، إلى النجوم والمشاهير، قد توافدوا على مدينة وندسور الإنقليزية في انتظار بدء مراسم الزفاف، في حدث يأمل البعض أن يضخ دماء جديدة في عائلة مالكة تسعى إلى مواكبة العصر الحديث.
انطلقت أمس السبت مراسم زفاف الأمير هاري، والممثلة الأمريكية السابقة ميغن ماركل في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور. وجمع الحفل مزيجا فخما من أبهة الملكية البريطانية وبريق هوليوود.
وارتدت العروس فستانًا أبيض من تصميم دار “جيفانشي” الفرنسية. ورسمت تصاميمه البريطانية كلير وايت كيلر. ودخلت ماركل الكنيسة وحيدة قبل أن يلاقيها حموها الأمير تشارلز الذي حلَّ محل والدها لاصطحابها إلى المذبح، بعد خضوع هذا الأخير لعملية في القلب. وكان الآلاف بالإضافة، إلى النجوم والمشاهير، قد توافدوا على مدينة وندسور الإنقليزية في انتظار بدء مراسم الزفاف، في حدث يأمل البعض أن يضخ دماء جديدة في عائلة مالكة تسعى إلى مواكبة العصر الحديث.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018