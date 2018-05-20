الطلاق ممنوع في رمضان !

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أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق حالات الطلاق خلال شهر رمضان.
وقال الهباش في بيان صحفي قبل يومين إن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة. حيث يتخذ بعض الأزواج قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام.
وأضاف «البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل. ويكون الصائم في حالة من عدم الاستقرار. وتكون قراراته سريعة وغير متزنة».
وأفاد بأنه سيتم تسجيل بعض حالات الطلاق، خلال شهر رمضان، إذا اقتضت الضرورة ذلك فقط، بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد.
أصدر محمود الهباش قاضي القضاة بفلسطين تعميما على المحاكم الشرعية يتم بموجبه منع توثيق حالات الطلاق خلال شهر رمضان.
وقال الهباش في بيان صحفي قبل يومين إن هذا الإجراء جاء بناء على تجارب واجهت المحاكم خلال شهر رمضان في الأعوام السابقة. حيث يتخذ بعض الأزواج قرارات سريعة وغير متزنة بسبب الصيام.
وأضاف «البعض يتخذ من نقص الطعام والتدخين سببا لإثارة المشاكل. ويكون الصائم في حالة من عدم الاستقرار. وتكون قراراته سريعة وغير متزنة».
وأفاد بأنه سيتم تسجيل بعض حالات الطلاق، خلال شهر رمضان، إذا اقتضت الضرورة ذلك فقط، بالاعتماد على تقارير دائرة الإرشاد.
-
23:29الحرس البحري يحقق في حادثة غرق "جارة شباك" بسواحل جالطة
20 ماي 2018
-
22:49فيروز تغني "القدس" مجددا (فيديو)
20 ماي 2018
-
22:28حصيلة المراقبة الاقتصادية بالمهدية: 145 تنبيها كتابيا وقرارا غلق
20 ماي 2018
-
22:22وهبي الخزري سابع احسن لاعب في البطولة الفرنسية
20 ماي 2018
-
22:14باريس سان جيرمان: الخليفي يلمح لإمكانية رحيل البرازيلي نيمار
20 ماي 2018
-
22:04توخيل يتحدى نجوم سان جيرمان
20 ماي 2018
-
21:31الكويت: وإيقاف مذيعة وصفت زميلها بـ"الوسيم"
20 ماي 2018
-
21:19مدير مستشفى: حالة الرئيس الفلسطيني عباس مطمئنة ونتائج الفحوص طبيعية
20 ماي 2018
-
21:04بالصور.. سقوط رافعة داخل الحرم المكي
20 ماي 2018
-
20:49قفصة: مسيرات ليلية واحتجاجات سلمية لاحباء القوافل
20 ماي 2018
-
20:43بالصور: توريس يودع جماهير أتلتيكو مدريد باكيا
20 ماي 2018
-
20:27اجلاء 11 بحارا تونسيا من قبل جيش البحر
20 ماي 2018
-
18:47مدرب منتخب الفراعنة يضع شروطا لتجديد عقده
20 ماي 2018
-
18:41في جنازة مهيبة: مقبرة الرحمة برادس تحتضن جثمان مية الجريبي
20 ماي 2018
-
-
17:36الرابطة 2 (دورة التدارك المصغرة): جمعية جربة تضمن البقاء
20 ماي 2018
-
17:31نيمار يستعين بجندي إسرائيلي للخروج من ورطة باريس
20 ماي 2018
-
17:26هبوط ديبورتيفو لاكورونيا إلى بطولة الدرجة الثانية الإسبانية
20 ماي 2018
-
17:17الكشف عن قيمة عقد برشلونة مع غريزمان
20 ماي 2018
-
17:02مصر.. "الأعلى للإعلام" يبحث الوضع القانوني لبرنامج "رامز تحت الصفر"
20 ماي 2018