شركة يابانيـة تعتـــذر للركـــاب لتحرُّك القطــار قبـــــــــل موعـــــده بـ25 ثانيــــة!

قدمت شركة JR West اليابانية اعتذارا لركابها؛ لمغادرة أحد القطارات قبل موعده المحدد بـ25 ثانية، واصفةً ذلك بـ»خطإ لا يمكن تبريره». وقالت الشركةُ في بيانٍ على موقعها: «نعبر عن بالغ أسفنا للمضايقة الجسيمة التي تسببنا فيها لعملائنا». كما أكدت أن سبب المغادرة المبكرة هو خطأ ارتكبه سائق القطار، الذي اعتقد أن موعد مغادرة القطار 7:11 بالتوقيت المحلي الياباني. إذ كان من المفترض أن يغادر القطار من محطة Nishi-Akashi بمحافظة هيوغو اليابانية في الساعة 7:12 بالتوقيت المحلي، إلا أنه غادر في الساعة 7:11 وبضع ثوانٍ. وقد تنبه السائق إلى هذا الخطإ بعد إغلاق أبواب العربات. ثم نظر إلى الرصيف ليرى ما إذا كان هناك ركاب. لكنه لم يجد أي شخص يقف بالمحطة. فقرر المغادرة قبل الموعد المحدد.